Найден бортовой самописец МиГ-29, потерпевшего крушение в Одесской области, – ГБР

"Черный ящик" получил термические повреждения в результате пожара.

Найден бортовой самописец истребителя МиГ-29, который 10 августа потерпел крушение во время выполнения боевого задания в Березовском районе Одесской области, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

В ведомстве сообщили, что "черный ящик" получил термические повреждения в результате пожара. Поэтому в настоящее время специалисты работают над его восстановлением и считыванием данных о последних минутах полета.

Примечательно, что следствие рассматривает несколько версий причин авиационного происшествия, ни одна из них пока не подтверждена.

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"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы объективно и максимально полно установить причины этого авиационного происшествия. Следствие должно дать четкий ответ, что именно произошло во время выполнения боевой задачи и какие факторы к этому привели. Ни одна из версий не будет отвергнута без тщательной проверки", – подчеркнул директор ГБР Алексей Сухачев.

В частности, как говорится в сообщении, проверяется техническое состояние ракеты, которую пилот выпустил по вражескому беспилотнику, и её пригодность к применению на момент запуска.

Кроме того, следователи проверяют соблюдение правил подготовки к полёту, его выполнения и эксплуатации самолёта. Исследуются обломки истребителя, материалы с места происшествия и показания военнослужащих.

Крушение истребителя в Одесской области: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Воздушных сил Украины, вечером 10 августа во время выполнения боевой задачи был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил. Летчик выполнял боевую задачу по уничтожению воздушных целей противника в Одесской области, он успешно катапультировался. Известно, что его эвакуировали в медицинское учреждение.

Также мы писали, что детективы Государственного бюро расследований ищут так называемый "черный ящик", чтобы установить причины падения самолета. Ведомство расследует правонарушения в военной сфере, в частности те, которые могут приводить к потере военной техники и создавать угрозу жизни военнослужащих. Указывалось, что во время активной фазы операции произошла нештатная ситуация. В результате самолет загорелся, а пилот утратил возможность управлять истребителем.

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