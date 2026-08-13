Пара купила дом в деревне в 16 км от Киева: на первые работы они потратили 8550 долларов

Девушка советует не искать объявления о продаже на сайтах, а ездить, общаться с людьми и рассматривать варианты.

Украинцы приобрели дом в селе в 16 км от Киева и готовят его как для проживания летом, так и зимой. О ремонте дома Мила Геналюк рассказывает в своем Instagram.

Девушка не раскрывает цену дома, но говорит, что классную дачу или недвижимость не всегда найдешь на OLX через риэлторов.

"Иногда лучшие варианты находят совсем по-другому – когда ездишь, смотришь, спрашиваешь у людей и ищешь "среди своих", – отметила она.

Видео дня

По словам Милы, дома по такой цене, за которую они его приобрели, продают знакомым или же односельчанам.

Поэтому она советует не сидеть в телефоне в поисках объявлений, а ездить, общаться с людьми, и тогда они подскажут, куда обратиться и кто продает дом. В их случае объявление о продаже провисело на сайте всего 40 минут, прежде чем они внесли залог.

Хотя Мила и не называет публично цену, которую они заплатили за дом, но рассказала, что низкая стоимость связана с запущенным состоянием жилья.

В то же время девушка поделилась, что на первый этап преображения дома они потратили 8550 долларов: пробурили скважину, септик, установили пластиковые окна и балконные двери, залили бетоном террасу и пол во всем доме, накрыли крышу террасы и провели сантехнику в доме. И это при том, что немалую часть работы они стараются выполнять собственными силами, а не нанимать людей.

Также она ответила на упреки пользователей, что якобы дом был приобретён только для того, чтобы создавать контент.

"Купила дом в деревне для контента. Именно такой комментарий я получаю не впервые. На самом деле я купила не контент, мы приобрели дачу и активно готовим её к проживанию. Да, и не только летом, но и зимой тоже", – поделилась Мила.

По её словам, подписчики видят, как они восстанавливают дом, ошибаются, учатся, радуются маленьким победам.

Украинцы покупают жилье в селе и преобразуют его

Ранее УНИАН рассказывал, что украинцы показали, какой дом они купили за 1700 долларов в селе в Одесской области. Они – переселенцы из Херсонской области. Из-за войны им пришлось покинуть свой красивый дом. Год они жили во Львове, но искали возможность приобрести новый дом и объездили в его поисках почти всю страну. В конце концов они смогли приобрести старый дом в селе Пасад, в 20 километрах от Балты Одесской области.

Также мы писали, что украинка показала дом, который они с мужем приобрели за 6000 долларов. Сейчас она оценивает его стоимость в 10 раз выше – 60 тысяч долларов. Девушка отметила, что за этой цифрой стоят не просто деньги, а два года ежедневной работы. Приобретенный дом требовал полной модернизации – отсутствовали базовые коммуникации и условия для комфортного проживания.

Вас также могут заинтересовать новости: