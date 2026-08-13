До двух третей 'Шахедов', которые РФ запускает по Украине, являются реактивными, – Игнат

Ранее экс-глава Сирский заявлял, что РФ планирует увеличить эту долю до 50%.

Россия наращивает использование "Шахедов" с реактивными двигателями при нанесении ударов по Украине. Об этом рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для Business Insider.

Отмечается, что целью таких действий РФ является затруднение перехвата БПЛА, поскольку такие типы "Шахедов" сложнее перехватить. По словам Игната, в настоящее время количество реактивных "Шахедов" может составлять до двух третей от всех запущенных по Украине дронов.

Издание отмечает, что эта оценка является самой высокой из публично обнародованных в отношении доли реактивных беспилотников во время атаки РФ. В последние месяцы сообщалось, что доля реактивных дронов составляла 20% от всех запущенных "Шахедов". Журналисты, в частности, напоминают о заявлении экс-главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который говорил, что РФ планирует увеличить долю реактивных беспилотников до 50%.

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Они также цитируют Егора Чернева, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его словам, Украине удается перехватывать более 90% российских крылатых ракет и беспилотников "Герань-2". На этом фоне РФ начала полагаться на реактивные БПЛА и баллистические ракеты, противодействовать которым Украине значительно сложнее.

Кроме того, РФ расширяет инфраструктуру на своих авиабазах для обеспечения запуска реактивных беспилотников. Для этого Москва использует длинные рельсы, которые разгоняют дрон перед тем, как включить двигатель

На этом фоне, по данным журналистов, украинские производители создают новый класс дронов-перехватчиков с более высокой скоростью, чтобы противодействовать реактивным "Шахедам". В частности отмечается, что дроны компании Skyfall уже сбили более десятка российских реактивных БПЛА. В августе компания планирует запустить такие перехватчики в серийное производство.

Российские атаки: важные новости

Напомним, утром 12 августа российские оккупанты нанесли дронную атаку по Киеву и области. Сообщалось, что в результате удара БПЛА возник пожар на складских зданиях в Броварском районе. Один человек пострадал.

Уже 13 августа российские оккупанты дважды атаковали украинские поезда в Одесской области. В результате одной из атак пострадал ребенок. Также на месте удара начался пожар.

Аналитики из Института изучения войны отмечали, что РФ отказалась от тактики запуска крупных групп "шахидов". Вместо этого враг все чаще использует меньшие группы дронов, среди которых есть скоростные реактивные модели. Отмечается, что если в начале года враг запускал 600–1000 беспилотников, то сейчас их количество сократилось до 150–300.

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