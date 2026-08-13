Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит прямо между Землей и Солнцем, полностью закрывая его поверхность.

Недавно путешественники направлялись в Испанию, Исландию, Гренландию и небольшую часть Португалии - все они находились в зоне полного затмения - чтобы увидеть солнечное затмение во всей красе. Об этом пишет The Independent.

Частичное затмение могли наблюдать многие страны, включая части США, Канады, Сенегала, Марокко, Германии, Польши, а также Великобританию и Ирландию. В Великобритании Девон и Корнуолл считаются одними из лучших мест для наблюдения за этим небесным событием.

Однако тем, кто пропустил лучшее затмение Европы с 1999 года, которое произошло 12 августа, не стоит беспокоиться - "затмение века" должно произойти следующим летом. В то время как полное солнечное затмение в этом году продлилось до двух минут и 18 секунд, в следующем году нас ждет шестиминутное зрелище, которое также пройдет через Испанию, прежде чем охватить Северную Африку и Ближний Восток.

Видео дня

Ожидается, что это будет самое продолжительное полное солнечное затмение в этом столетии. Вот когда и где можно будет наблюдать это редкое явление - прохождение Луны и Солнца.

Что такое полное солнечное затмение

Инетерсно, что полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит прямо между Землей и Солнцем, полностью закрывая его поверхность.

Где будет следующее солнечное затмение

В понедельник, 2 августа 2027 года, полное солнечное затмение будет видно на юге Испании, в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

По данным Национальной солнечной обсерватории США, оно пройдет через Испанию, Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию, Йемен и Сомали, а также через Атлантический и Индийский океаны.

"В зону полного затмения входят такие города, как Кадис (Испания), Танжер (Марокко), Гибралтар, Бенгази (Ливия), Луксор (Египет) и Джидда (Саудовская Аравия)", - сообщило Национальное солнечное агентство.

Где лучше всего наблюдать солнечное затмение 2027 года

В городе Луксор в Египте, вероятно, будет наблюдаться самая длительная фаза полного затмения, которая, по оценкам, составит около шести минут и 22 секунд - одно из самых продолжительных полных солнечных затмений XXI века.

Саудовское космическое агентство добавило, что полная темнота продлится приблизительно шесть минут в южных районах, таких как Абха, и около пяти минут и 50 секунд в Джидде и некоторых частях западного побережья.

Там подчеркнули "критическую важность соблюдения правил безопасности, призвав наблюдателей избегать прямого взгляда на солнце без специальных защитных очков или биноклей с фильтрами".

Новости туризма

Согласно "Национальному индексу отсутствия шума", самой тихой страной Европы является Эстония. Впрочем, как сообщает Euronews, в мировом рейтинге она занимает лишь 34-е место.

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