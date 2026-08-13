В Польше задержали россиянина, который должен был убить американца с украинским паспортом, – Туск

Премьер-министр Польши подчеркнул, что человек, который должен был стать жертвой покушения, был неудобен для режима Путина.

Премьер-министр Дональд Туск рассказал во время пресс-конференции, что в Польше 7 августа был задержан гражданин России, которому поручили убить человека, являющегося одновременно гражданином США и Украины, сообщает Rzeczpospolita.

Издание сообщило, что глава польского правительства заявил, что задержанный гражданин России был завербован российскими спецслужбами и имел задание в Варшаве убить гражданина, одновременно являющегося гражданином США и Украины.

"Это гражданин, имеющий два паспорта", – уточнил Туск.

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Он подчеркнул, что человек, который должен был стать жертвой покушения, был неудобен для режима Путина.

"В последний момент, благодаря действиям Агентства внутренней безопасности (ABW) и полиции, удалось предотвратить эту казнь, это покушение. Я не уполномочен разглашать имена", – отметил премьер-министр Польши.

Как неофициально стало известно RMF FM, целью покушения должен был стать предприниматель из оборонной отрасли, поставлявший продукцию в Украину.

Преступником, как считается, был 29-летний житель Донбасса. Его задержали в варшавском районе Мокотово сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и убийствами Столичного управления полиции. В операции принимали участие сотрудники антитеррористического подразделения.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что это "первый случай, когда кто-то по заказу России решает совершить покушение на американского гражданина на территории другой страны НАТО":

"Мы должны исходить из того, что режим Путина будет пытаться устранить неудобных людей по разным причинам в разных уголках мира, поэтому наши действия по этому делу будут чрезвычайно интенсивными, чтобы предотвратить возможные дальнейшие попытки, направленные против граждан Польши или других стран на территории нашего государства".

Туск также сообщил, что провел длительную беседу по этому поводу с министром-координатором спецслужб.

"В будущем мы, вероятно, также будем подвергаться подобному давлению, поэтому нас ждет тяжелая работа, чтобы избежать таких сценариев", – сказал он.

Отношения между Польшей и Украиной: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина может лишиться финансирования для тысяч терминалов Starlink, которое обеспечивает правительство Польши. По данным Politico, причиной может стать спор между компанией SpaceX и польским правительством. На днях SpaceX, являющаяся материнской компанией Starlink, решила исключить Польшу из единой европейской зоны роуминга, которая охватывает более 30 стран – все страны ЕС, а также Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Издание поясняет, что клиенты могут свободно перевозить свои терминалы через границы в пределах зоны без изменения тарифа из-за международного использования. Однако по неизвестным причинам Польшу и Кипр исключили из этой единой зоны роуминга.

Также мы писали, что результаты опроса IBRiS свидетельствуют о том, что более 52% граждан Польши поддерживают дальнейшее оказание военной помощи Украине. Еще 45,2% опрошенных заявили, что не поддерживают дальнейшую поддержку Украины, а 2,5% – не определились с ответом. Кроме того, однозначно за продолжение помощи Украине высказались 22,6% респондентов. В то же время 23,7% людей заявили, что они однозначно против дальнейшей поддержки Украины.

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