Огурец резко подорожал в несколько раз: на рынке переписали цены на фрукты и овощи

В то же время в продаже по-прежнему можно найти недорогую черешню, вишню и клубнику.

Стоимость украинского огурца "колючка" на рынке выросла с прошлой пятницы в 2,5 раза – с 12 до 30 грн/кг. Еще 5 августа он стоил 10 грн/кг, то есть в три раза дешевле, сообщает сайт Столичного рынка.

Цены на огурцы из Ривне на текущей неделе остаются неизменными – 45 гривень за килограмм. Средняя стоимость помидоров "чумак" держится в диапазоне 22–27 гривень за килограмм с начала августа.

Также после перенасыщения рынка арбузами в конце прошлой и в начале этой недели стоимость плода пошла вверх – килограмм арбуза подорожал с 8 до 10 гривень оптом.

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В фруктовом сегменте продолжает дешеветь персик, который с понедельника, 10 августа, потерял 20% стоимости и стоит 40 грн/кг – это самая низкая цена с конца июля.

На районных продуктовых ярмарках в Киеве также довольно ощутимо подорожали огурцы, но умеренно снизились цены на помидоры и заметно подешевел перец. Розничные цены на овощи следующие: ривненский огурец – 60 грн/кг, помидор желтый и "сливка" – 70 грн/кг, перец сладкий – красный и белый – 90 грн/кг.

"Огурец уже ушел, пик самых низких цен на него миновал. Помидоры дешевеют – может, еще немного снизятся в цене. Перец уже довольно дешевый", – рассказали УНИАН продавцы из Рокитного, Ривненской области.

Что касается фруктов и ягод, то на ярмарке продолжают активно торговать голубикой, стоимость которой не изменилась за две недели. В розницу голубику можно найти по цене 160 грн/кг.

Также предлагают ремонтантную клубнику от 100 до 180 грн/кг в зависимости от качества, позднюю черешню по 170 грн/кг и вишню по 180 грн/кг. Довольно дешево продают в розницу персики – около 50 грн/кг и сливы – от 35 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На текущей неделе на рынке снова начали активно торговать клубникой, цена которой оптом начинается от 100 гривень за килограмм. Более крупную ягоду продают по 140–160 гривень. Эксперты отмечают, что клубника переживает уже "третий сезон" этим летом.

В этом году же стоимость голубики в пик сезона опустилась значительно ниже, чем обычно. В будущем предложение ягоды будет только расти, и она станет еще более доступной, говорят эксперты.

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