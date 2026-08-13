Сын министра здравоохранения США воевал за Украину: Россия объявила его в розыск

32-летний Конор Кеннеди ранее заявил, что он "был готов умереть" в Украине.

В России Конора Кеннеди, сына министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, внесли в международный розыск по обвинению в том, что он участвовал в войне в Украине. Соответствующие документы подали в Московский городской суд, пишет Independent.

В России Конора Кеннеди признали "иностранным наемником". Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы в РФ в случае задержания.

Отмечается, что 32-летний Конор Кеннеди ранее заявил, что он "был готов умереть" в Украине, когда он вступил в ряды Международного легиона Украины в 2022 году. В октябре 2022 года он публично сообщил, что сражался на стороне Украины в первые месяцы полномасштабной войны.

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"Я был глубоко взволнован тем, что происходило в Украине в течение последнего года. Я хотел помочь. Когда я услышал о Международном легионе Украины, я понял, что поеду туда, и на следующий день отправился в посольство, чтобы записаться", - написал он тогда в соцсетях.

Кеннеди также рассказал в соцсетях, что он сообщил одному человеку в США, где он находится, а также одному человеку в Украине свое настоящее имя, чтобы его семья и друзья не беспокоились. Также он заявил, что не хотел, чтобы к нему относились иначе.

Кроме того, Кеннеди говорил о том, что война в Украине "определит судьбу демократии в этом столетии". Он также призвал людей вступить в Международный легион Украины, помогать на границе или отправлять медикаменты.

Российская сторона заявляет, что Кеннеди якобы "сражался в составе украинской армии в Харьковской области под видом местного жителя". РосСМИ также пишут, что среди других иностранных добровольцев, которым российский суд предъявил аналогичные обвинения, – 37-летний гражданин США Ингрэм Асбилл Трейси Джеймс, гражданин Великобритании Шорни Джозеф Ричард Райан, служивший оператором беспилотников, и 46-летний сержант из Швеции. С подобными решениями также столкнулись 38-летний колумбиец Рамирес Иван Тику Дарио и 39-летний чешский вербовщик Ян Трчка.

Сколько иностранцев воюют за Украину

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что около 16 тысяч иностранных добровольцев в настоящее время воюют за Украину в составе Сил обороны. Она утверждает, что эти бойцы представляют как минимум 72 страны мира, а почти 40% из них - граждане стран Латинской Америки.

Решетилова утверждает, что Украина последовательно развивает государственный механизм защиты прав иностранцев, служащих в нашей армии.

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