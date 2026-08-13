Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,70 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,55 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,71/44,74 грн/долл., а к евро – 51,57/51,59 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 13 августа снизился на 7 копеек и составлял 45,04 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,37 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 13 копеек и составил 51,97 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,34 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 15 копеек и составил 44,90 гривни за доллар, а курс евро также потерял 15 копеек и составил 51,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

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