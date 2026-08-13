В Прикарпатье Зеленский стрелял из лука и поднимал штангу (видео)

Он встретился с участниками спортивных соревнований "Воля к жизни".

Президент Украины Владимир Зеленский в Ивано-Франковске в четверг, 13 августа, встретился с участниками спортивных соревнований "Воля к жизни". Об этом он сообщил в Telegram.

При этом он добавил, что в соревнованиях по восьми видам спорта принимали участие воины, ветераны и люди с инвалидностью, которые не сдались и благодаря спорту восстанавливают здоровье и возвращают силы.

При этом Зеленский также присоединился к соревнованиям. На видео видно, что он поднял штангу как минимум 10 раз, а также стрелял из лука и играл в настольный теннис.

Видео дня

Президент Украины написал, что пообщался со спортсменами и подписал боевые знамёна их бригад.

"Спасибо за такую хорошую встречу. И благодарен всем, кто развивает это направление физической и психологической реабилитации, привлекает к нему ветеранское сообщество и создает условия, в которых наши защитники и защитницы могут возвращаться к активной жизни", – отметил он.

Зеленский во Франковске

Как сообщал УНИАН, в июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский в Ивано-Франковске посетил реабилитационный центр, в котором проходят лечение украинские защитники.

Тогда он поблагодарил воинов за подвиг и героизм, за защиту нашего государства. А также выразил огромную благодарность украинским медикам.

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