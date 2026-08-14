Переговоры с РФ: в Politico рассказали о переживаниях Украины по поводу позиции США

По словам источника издания, есть две преобладающие точки зрения в мышлении Киева по этому вопросу.

Высшее руководство Украины все больше убеждается в необходимости участия Вашингтона в любом мирном соглашении с Россией после войны. Об этом пишет Politico.

Вопрос в том, будут ли американские переговорщики работать над соглашением, которое Киев сможет принять, или же администрация президента США Дональда Трампа будет оказывать давление на Украину, чтобы та заключила сделку. При этом Белый дом стремится к внешнеполитической победе, чтобы компенсировать свои неудачи на Ближнем Востоке.

По словам источника издания, это две преобладающие точки зрения в мышлении Киева по этому вопросу. Одна из сторон считает, что единственный способ положить конец войне - это помощь Вашингтона - в любой форме, которую Белый дом готов предложить. Это включает в себя дипломатические усилия переговорщиков Трампа, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Видео дня

Отмечается, что в прошлом месяце Трамп пообещал направить свою переговорную команду в Киев в ближайшие недели. Это обещание он давал и раньше, но ни Кушнер, ни Уиткофф - которые неоднократно посещали Россию - до сих пор не прилетали в Киев.

Однако многие в Киеве все же приветствовали бы их визит, полагая, что посланники Трампа - это лучший шанс заключить сделку.

Существует и другая точка зрения, согласно которой любая предполагаемая неудача администрации Трампа в других миротворческих усилиях - например, недавний отказ Израиля от заключенной при его посредничестве сделки по Газе - заставит Белый дом с большей вероятностью стремиться к легкой победе в другом месте.

В конечном итоге это может означать, что Вашингтон вынудит Украину заключить сделку, более близкую к позиции Москвы в ее стремлении завершить войну. Один из источников сказал:

"Независимо от того, говорим ли мы об Иране или Газе, если это воспринимается как неудача администрации, то это оказывает большее давление на администрацию и создает более сильную мотивацию для достижения успеха - или создания видимости успеха - в другом месте".

Важно, что хотя администрация Трампа имеет историю ослабления давления на Москву после телефонного разговора или встречи с российским лидером Владимиром Путиным, ход войны меняется в пользу Киева - и это может помочь Белому дому разорвать эту порочную тенденцию.

"Учитывая неблагоприятные перспективы Ирана и отказ Нетаньяху дать отпор Трампу по Газе, среди стоящих перед ним проблем Украина имеет гораздо больше шансов на благоприятный исход в ближайшей и среднесрочной перспективе, чем любая другая страна", - заявил бывший помощник госсекретаря по делам Европы Даниэль Фрид.

Переговоры с РФ - последние новости

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве якобы ничего неизвестно о новых предложениях по мирному процессу, которые Украина передала США.

На вопрос о получении мирных предложений от американской стороны Рябков дал отрицательный ответ. Также он добавил, что Москва ничего не знает об этих предложениях.

Вас также могут заинтересовать новости: