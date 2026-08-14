Люди старше 50 лет рассказали о своих нереализованных путешествиях, из-за которых сожалеют

Выяснилось, что 71% опрошенных взрослых уверены, что никогда не поздно наверстать упущенное время.

Опрос 2000 взрослых путешественников показал, что Новая Зеландия, Япония и Австралия - это места, которые старшее поколение больше всего хотело бы посетить. Другие места, такие как Канада, Мальдивы и Исландия, также вошли в десятку самых желанных направлений. Об этом пишет Daily Express.

Спонтанные поездки без долгих раздумий (21%), посещение мест из списка желаний (17%) и готовность к приключениям вместо приоритета работы (14%) - это также то, чего люди старше 50 лет хотели бы испытать чаще.

Выяснилось, что 71% опрошенных взрослых уверены, что никогда не поздно наверстать упущенное время, и многие считают, что посещение новых мест (37%) или наблюдение за природными явлениями (18%) положительно повлияют на их жизнь.

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Исследование было заказано компанией Icelandair, которая запустила конкурс, в котором разыгрываются билеты на следующее солнечное затмение в Исландии - через 170 лет - а также поездка в страну в сентябре, чтобы уменьшить страх упустить что-то важное. Представитель авиакомпании заявил:

"Путешествия никогда не были такими доступными, но наше исследование показывает, что уникальные впечатления по-прежнему прочно занимают место в списках желаний людей, и слишком многие из них так и не осуществляются, оставляя их с сожалениями о том, что они не сделали. Мы хотели перевернуть эту идею с ног на голову и призвать людей перестать откладывать незабываемые впечатления и воплотить их в жизнь".

Отмечается, что для всех взрослых отсутствие финансовой стабильности было главным препятствием на пути к достижению их туристических целей (44%), за ним следовали семейные обязанности (24%) и другие приоритеты, которые мешают (22%).

Исследование, проведенное компанией OnePoll, показало, что среднестатистический взрослый считает, что он переживет пять по-настоящему незабываемых моментов.

Интересно, что многие надеются, что это число возрастет для поколения их внуков: 47% надеются, что они смогут в полной мере насладиться жизнью, а 38% хотят, чтобы они больше наслаждались природой.

"Путешествия дают нам прекрасную возможность получить незабываемые впечатления, и затмение на этой неделе - идеальное напоминание о том, чтобы начать строить планы", - добавил представитель Icelandair.

Лучшие места для отдыха и путешествий для людей старше 50 лет:

Новая Зеландия

Япония

Австралия

Канада

Мальдивы

Исландия

Норвегия

Италия

Египет

Вьетнам

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Недавно путешественники отправились в Испанию, Исландию, Гренландию и небольшую часть Португалии - все эти регионы находились в зоне полного затмения - чтобы увидеть солнечное затмение во всей его красоте.

Однако тем, кто его пропустил, не стоит волноваться - "затмение века" должно произойти следующим летом. В то время как полное солнечное затмение в этом году длилось до двух минут и 18 секунд, в следующем году нас ждет шестиминутное зрелище.

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