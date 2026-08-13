США начали заключительные испытания одного из крупнейших и самых мощных авианосцев (фото)

USS John F. Kennedy – это второй атомный авианосец новейшего класса Gerald R. Ford.

Авианосец John F. Kennedy (CVN-79) отправился на приемочные испытания после многолетних задержек, а также внесения в корабль изменений в оборудовании, предусмотренных Конгрессом и ВМС США. Об этом сообщает судостроительная корпорация Huntington Ingalls Industries (HII) в Facebook.

"John F. Kennedy вышел из нашего подразделения Newport News Shipbuilding, чтобы приступить к приемочным ходовым испытаниям. В ходе этих испытаний в море будут проверяться и оцениваться важные системы и компоненты корабля", – говорится в сообщении HII.

Выход из Норфолка (штат Вирджиния) стал вторым выходом "Джон Ф. Кеннеди" в море после проведенных в январе заводских испытаний, в ходе которых HII проверила системы корабля.

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Поставку корабля задерживали две системы. Речь идет об Advanced Arresting Gear (AAG), которая "ловит" самолеты при посадке, и Advanced Weapons Elevators (AWE) – усовершенствованных лифтах для транспортировки боеприпасов из внутренних складов к самолетам на палубе.

Ранее Конгресс США обязал обеспечить возможность эксплуатации с "John F. Kennedy" истребителей F-35C уже во время его первого боевого развертывания. Авианосец также дооснастили радаром Enterprise Air Surveillance Radar.

Ожидается, что корабль будет передан ВМС США в марте 2027 года.

Авианосцы Gerald R. Ford – справка

USS John F. Kennedy – это второй атомный авианосец новейшего класса Gerald R. Ford. Это самые большие военные корабли в мире (длина около 335 м). Они заменяют легендарные авианосцы класса "Нимиц" и знаменуют революционный скачок в военно-морских технологиях.

Вместо традиционных паровых катапульт самолеты на "Джеральде Р. Форде" запускаются с помощью электромагнитного привода. Это позволяет более плавно разгонять летательные аппараты и снижает нагрузку на их конструкции.

Авианосцы "Джеральд Р. Форд" также имеют значительно меньший экипаж по сравнению с предшественниками (примерно на 600–700 человек), что достигнуто за счет цифровизации и автоматизации многих процессов.

ВМС США – другие новости

Недавно УНИАН сообщал, что общая стоимость первого атомного ракетного линкора США класса "Trump" – USS Defiant – может достичь рекордных 23,4 млрд долларов. Это примерно на 8 млрд долларов больше, чем предыдущие оценки ВМС США.

Если оценка подтвердится, USS Defiant станет самым дорогим боевым кораблём в истории.

А ещё ранее стало известно, что ВМС США официально приняли на вооружение последнего представителя класса прибрежных боевых кораблей Freedom – USS Cleveland (LCS 31).

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