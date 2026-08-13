Начальник Николаевского областного ТЦК погорел на взятке

Проводятся обыски по месту его службы и проживания.

Во время получения неправомерной выгоды задержан начальник Николаевского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом в Telegram сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он отметил, что начальник ТЦК вымогал 15 тысяч долларов за уклонение от мобилизации.

"По данным следствия, чиновник получил 10 тысяч долларов за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных. Речь шла о снятии их с розыска в системе "Оберег" и создании условий для дальнейшего беспрепятственного бронирования по месту работы", – сообщил Кравченко.

Также зафиксировано получение задержанным еще 5 тысяч долларов за то, чтобы не допустить направления мобилизованного мужчины в воинскую часть и вернуть его на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. В Офисе генпрокурора сообщили, что проводятся обыски по месту его службы и проживания, а также другие первоочередные следственные действия.

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"Готовится уведомление о подозрении по факту получения неправомерной выгоды. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей и отстранении подозреваемого от должности", – подчеркнул Кравченко.

В сообщении не называется фамилия задержанного. Однако начальником Николаевского областного ТЦК является полковник Виталий Кулиш.

Что обнаружили в Николаевском ТЦК

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2026 года на брифинге Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что во время мониторингового визита обнаружили человека, который 18 суток находился в помещении Николаевского областного ТЦК. Он отметил, что этот человек является действующим военнослужащим. В ТЦК пояснили, что он не прибыл в свою часть, поскольку у него еще не срослись ребра, сломанные во время мобилизации.

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