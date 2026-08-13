Флагманы больше не нужны: 4 доступных смартфона, которые стоит купить вместо них

В список вошли модели для фанатов чистого Android, пользователей iOS и мобильных геймеров.

Цены на флагманские смартфоны продолжают расти, а вместе с ними увеличивается риск переплаты за характеристики, которые большинству пользователей попросту не нужны. На фоне подорожания комплектующих производители могут еще сильнее поднять стоимость топовых моделей, поэтому сейчас все больше смысла обращать внимание на устройства среднего класса.

Издание BGR выбрало 4 смартфона, которые способны стать полноценной альтернативой дорогим флагманам. В список вошли модели для фанатов чистого Android, пользователей iOS и мобильных геймеров.

Google Pixel 10a вместо Pixel 10

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Google Pixel 10a – один из самых интересных вариантов до $500. Смартфон предлагает качественную камеру, хорошую автономность и главную "фишку" линейки Pixel – семь лет программной поддержки. Это особенно выгодно на фоне конкурентов среднего класса, которые получают значительно меньше обновлений.

Кроме того, Pixel 10a практически не уступает более дорогим Pixel 10 и Pixel 10 Pro в повседневных задачах, а отсутствие крупного выступа камеры делает корпус визуально аккуратнее. На фоне ожидаемого подорожания следующего поколения Pixel 11a покупка Pixel 10a сейчас станет особенно выгодной.

iPhone 17e вместо iPhone 17

Для тех, кто предпочитает технику Apple, альтернативой обычному iPhone 17 стал iPhone 17e. Он получил тот же чип, что и старшая модель, хотя его GPU имеет на ядро меньше. При этом смартфон также оснащен 8 ГБ оперативной памяти и предлагает 256 ГБ накопителя в базовой версии.

Цена iPhone 17e начинается примерно на $100 выше, чем у Pixel 10a, но вдвое больший объем памяти частично компенсирует разницу. При этом пользователь получает доступ к экосистеме Apple и производительности, близкой к более дорогому iPhone 17.

OnePlus 15R вместо OnePlus 15

OnePlus 15R стоит рассматривать тем, кому нужен мощный Android-смартфон без переплаты за флагман. Версия 256ГБ+12 ГБ ОЗУ обычно продается около за $700, а отдельные продавцы предлагают ее еще дешевле.

Смартфон оснащен Snapdragon 8 Gen 5, экраном с частотой обновления 165 Гц и огромным аккумулятором 7400 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт. Производитель также обещает 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности. Однако с покупкой стоит поторопиться: OnePlus прекращает деятельность на западных рынках, поэтому доступность устройства может снижаться.

Redmagic 11S Pro для мобильных игр

Если смартфон нужен прежде всего для игр, эксперты рекомендует Redmagic 11S Pro. Главная особенность устройства – активная система охлаждения со встроенным вентилятором, которая помогает поддерживать стабильную производительность во время продолжительных игровых сессий.

При цене $800 это один из самых интересных вариантов для мобильного гейминга. К нему можно подключить сторонний контроллер и фактически превратить телефон в портативную игровую консоль. Отзывы владельцев и обозревателей сходятся в одном: если нужен именно Android-смартфон для игр, Redmagic остается одним из лучших вариантов на рынке.

Ранее пользователи Android назвали свои любимые смартфоны в 2026 году. В первую тройку попали устройства Xiaomi, Redmi и Huawei.

Эксперт Android Police выбрал смартфон за 200 долларов, которого большинству хватит "с головой". Устройство обеспечивает долгую автономную работу, поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

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