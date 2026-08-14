Украина получит польские МиГи уже в ближайшие недели, - СМИ

Польша была заинтересована в данных с поля боя, которые будут использованы для "изучения" летательных аппаратов.

Польские истребители МиГ-29 будут доставлены в Украину уже в ближайшие недели в обмен на большое количество украинских беспилотников и технологий. Об этом пишет издание Wirtualna Polska.

Отмечается, что в вопросе помощи Украине значительную роль играет также готовность Украины - или её отсутствие - к сотрудничеству в области беспилотных технологий. В начале года правительство Польши было убеждено, что такое сотрудничество будет реализовано в обмен на поставку истребителей МиГ-29.

"На практике оказалось, что Киев неохотно вступает в эту сферу. Польша была заинтересована в данных с поля боя, которые будут использованы для "изучения" польских летательных аппаратов. Ключевыми были записи российских атак и ударов по российским целям, а также информация о связи с ударными беспилотниками и правилах управления их использованием, а также об оборудовании", - сказано в статье.

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По информации польской армии, в настоящее время завершаются переговоры о передаче истребителей МиГ-29 в обмен на большое количество различных беспилотников и украинские ноу-хау. МиГи будут поставлены в Украину в ближайшие недели, а беспилотники - в Польшу.

Польские МиГ-29 для Украины

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что по поводу ситуации с передачей Украине польских самолетов МиГ-29 уже давно ведутся дискуссии. Польские чиновники сначала заявили, что была достигнута договоренность, затем сказали, что Украина отказалась делиться технологиями беспилотников.

По его словам, в то же время ситуация не столь проста, как кажется на первый взгляд.

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