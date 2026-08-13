Громады смогут получить средства на гуманитарные нужды и разминирование: что известно

Заявителями могут выступать не только центральные, но и региональные и местные органы власти и учреждения, если расходы финансируются из государственного или местных бюджетов.

С 13 августа Украина может подавать заявления в международный Реестр убытков (RD4U) по двум новым категориям – по государственным гуманитарным расходам на поддержку пострадавшего населения и по расходам на разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом заявила Елена Шуляк, народный депутат от партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, сообщили УНИАН в её пресс-службе.

Так, с сегодняшнего дня в RD4U открыли ещё две категории заявок из запланированных 44. Речь идет о возможности подавать заявки на расходы по разминированию территории, на государственные гуманитарные расходы в поддержку пострадавшего населения, а также на расходы по разминированию и очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

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Заявителями могут быть не только центральные, но и региональные и местные органы власти и учреждения, если расходы финансируются из государственного или местных бюджетов.

Заминированные территории

По словам Шуляк, в Украине заминированными остаются более 200 тысяч гектаров территории, а процесс разминирования может занять более 100 лет. Именно поэтому открытие новой категории Реестра – B5, касающейся расходов на разминирование и очистку территории Украины от неразорвавшихся боеприпасов, имеет большое значение.

"Речь идет о деятельности по разминированию, найме операторов противоминной деятельности, обследовании и картографировании территорий, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов, обучении местного персонала техникам разминирования и мерам безопасности, а также информировании и обучении общественности о минной опасности", – пояснила депутат.

Гуманитарная поддержка

Второй открытой категорией является B4, которая охватывает гуманитарные расходы государства на поддержку пострадавшего от агрессии населения. К ней относятся расходы на эвакуацию физических лиц, временное жилье и места коллективного проживания, экстренную медицинскую помощь, реабилитационные программы, а также другие расходы, непосредственно связанные с смягчением последствий агрессии для людей. Сюда также может входить компенсация за поврежденное или разрушенное жилье по программе "еВідновлення".

Заявления, связанные с расходами в пользу физических лиц, непосредственно пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов, подаются именно в категории B4. В то же время заявления юридических лиц относительно собственных расходов на разминирование или гуманитарную помощь будут подаваться в других категориях, которые Реестр откроет в ближайшее время.

Об автоматической выплате компенсации пока речь не идет

Впрочем, говорит Шуляк, подача заявления пока не означает автоматической выплаты компенсации. Так, Реестр лишь фиксирует заявления об убытках, которые должны стать доказательной базой для будущего международного компенсационного механизма. Подать заявление в обеих категориях можно через сайт Реестра или портал "Дия".

"На данный момент в RD4U открыто уже около 30 категорий убытков из запланированных 44. Поэтому наша задача – максимально точно зафиксировать, сколько Украина, её города и общины уже потратили из-за российской агрессии. Чтобы в будущем счет за эти расходы был предъявлен тому, кто их вызвал", – сказала депутат.

Репарации от России

Как сообщалось ранее, Олег Устенко, экономист и бывший советник президента по экономическим вопросам, высказал мнение, что Россия могла бы выплачивать Украине около 20 миллиардов долларов репараций ежегодно, если общую сумму компенсаций распределить на 50 лет.

Он пояснил, что рассчитывать на быстрое получение всей суммы компенсаций не стоит, ведь речь идет об чрезвычайно сложном и длительном процессе.

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