Премьер-министр Албании отреагировал на критику со стороны Украины в связи с позицией по поводу независимости Косово

Рама подверг критике националистически настроенных политиков и активистов в Тиране и Приштине, которые после заявлений Зеленского начали призывать к прекращению поддержки Украины.

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал албанцев не отказываться от поддержки Украины из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу независимости Косово. Об этом он написал в соцсети Х.

Рама раскритиковал националистически настроенных политиков и активистов в Тиране и Приштине, которые после заявлений Зеленского начали призывать к прекращению поддержки Украины.

"Мой дорогой друг Владимир Зеленский выступил в Белграде и заявил, что Украина не изменила своей позиции и не будет признавать Косово. Уже через час самые громкие народные националисты в Тиране и Приштине начали рассчитывать геополитические выгоды: возможно, нам следует наказать Украину, перестать болеть за свободных и оплакивать тех, кого бомбили. Самые безрассудные из них бросали в нас камни за то, что мы не предали Украину. Некоторые даже болели за Россию! Как досадно упускать из виду простую истину: свобода не работает по принципу "кэшбэк"", – написал премьер Албании.

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Глава албанского правительства подчеркнул, что Украина противостоит захватнической войне, а поддержка страны, ставшей жертвой агрессии, не должна зависеть от того, совпадают ли её позиции с взглядами союзников по всем остальным вопросам:

"Противостояние агрессивной войне и отстаивание справедливого мира – это не билет, который можно порвать, когда жертва варварской агрессии вас разочаровывает. Это не обмен услугами, а то, кем вы являетесь и за что выступаете в этом хаотичном мире. И, к счастью, Албания – это не мелочный человек, который подсчитывает, кто кому должен, а Балканская Европа, которая указывает путь благодаря своей вере в свободу, демократию и мир, а также благодаря силе своего примера".

При этом премьер Албании заявил, что считает позицию Украины по Косово неправильной.

"Украина может ошибаться, и да, она ошибается в отношении Косово, но её право на свободу остаётся неоспоримым, и борьба за это право означает борьбу за Европу и за нас самих. Эти истины вполне могут сосуществовать в одном предложении. Албания достаточно зрела, чтобы принять обе позиции, и она их примет. Так что да: свободная Украина. Сегодня, завтра и всегда".

Визит Зеленского в Сербию

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский впервые со времени своего избрания на этот пост в 2019 году посетил Сербию. Зеленский и президент Сербии Александр Вучич обсудили сотрудничество в различных сферах, а также пути своих стран к членству в Евросоюзе. При этом Вучич подчеркнул, что Сербия не намерена менять свою позицию в отношении санкций против России. В ходе визита президент Украины заявил, что Киев, как и прежде, не признает независимость Косово.

Также мы писали, что в ответ на это заявление Зеленского мэр города Приштина, столицы частично признанного Косово, Перпарим Рама приказал местным властям снять флаг Украины, который висел там с начала полномасштабного российского вторжения. Рама написал в Facebook, что "государство Косово необходимо уважать, а когда этого не происходит, тогда столица Приштина реагирует". При этом он добавил, что сочувствие и солидарность страны "всегда будут на стороне народов, сталкивающихся с войной, насилием и преследованиями". При этом Рама добавил, что "ни одно дело и ни одна политика не могут основываться на унижении государственности Косово и жертв его народа".

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