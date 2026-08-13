Самый большой в мире электрический самолет впервые поднялся в небо (фото)

X1 – это полноразмерный прототип 30-местного гибридно-электрического регионального самолета ES-30.

Американская компания Heart Aerospace впервые подняла в воздух демонстратор X1, который является крупнейшим полностью электрическим самолетом, когда-либо совершавшим полет. Об этом Heart Aerospace сообщила на своем сайте.

Испытания провели на летно-испытательной базе Heart Aerospace в международном аэропорту Платтсбург, расположенном в штате Нью-Йорк. Полет длился 27 минут.

X1 поднялся на высоту около 335 метров, а его полностью электрическая силовая установка развила мощность более 1 МВт. В ходе испытаний самолет выполнил руление, взлет, набор высоты, маневрирование и посадку. Целью испытания было продемонстрировать возможность полностью электрического полёта в условиях, приближённых к коммерческому использованию. X1 работал исключительно на аккумуляторах и во время своего первого полёта потреблял электроэнергии примерно на 5 долларов.

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Полет состоялся на фоне длительного роста мировых цен на авиационное топливо. Это, по словам Heart Aerospace, "подчеркивает потенциал электрической силовой установки в плане существенного снижения эксплуатационных расходов самолетов и одновременно уменьшения зависимости авиакомпаний от колебаний мировых цен на нефть".

"Электрические коммерческие самолеты могут коренным образом изменить экономику авиаперевозок и в конечном итоге снизить стоимость авиапутешествий для пассажиров. Именно это лежит в основе нашего видения доступных авиаперевозок, в котором электрификация позволяет сделать авиасообщение более доступным, частым и экологичным", – говорит основатель и генеральный директор Heart Aerospace Андерс Форслунд.

Основные особенности самолета

X1 – это полноразмерный демонстратор, являющийся прототипом серийного самолета ES-30 компании Heart Aerospace. Он предназначен для проверки ключевых технологий, аэродинамики и летных характеристик, а также организационных возможностей компании.

Предполагается, что ES-30 станет региональным пассажирским самолетом на 30 мест и будет оснащен гибридно-электрической силовой установкой. Он уже заинтересовал крупных авиаперевозчиков, в частности United Airlines, Air Canada и JSX, которые заявили о намерении приобрести этот самолет.

В Heart Aerospace ожидают, что самолет позволит сократить эксплуатационные расходы более чем на 40% по сравнению с региональными самолетами предыдущих поколений. Такое сокращение планируется достичь за счет более низких затрат на энергию и уменьшения потребности в техническом обслуживании благодаря упрощенной электрической силовой установке.

В компании прогнозируют, что преимущество в затратах со временем будет только расти – в частности, благодаря развитию аккумуляторных технологий. Heart Aerospace уже создает первый предсерийный ES-30 на своем производственном предприятии в Лос-Анджелесе. Начало летных испытаний запланировано на 2028 год, а ввод ES-30 в эксплуатацию – на 2031 год.

Инновационные самолеты – последние разработки

США остаются мировым центром развития авиационных технологий. Американские компании работают над принципиально новыми пассажирскими самолетами, которые должны изменить представления об авиаперевозках.

В частности, американская JetZero разрабатывает перспективный пассажирский самолет Z4, одной из ключевых особенностей которого станет высокая топливная эффективность. Компания уже приступила к строительству завода, где планирует наладить его серийное производство.

Еще один амбициозный проект реализует американская компания Boom Technology. Компания объявила о строительстве завода по производству сверхзвуковых пассажирских самолетов Overture, которые должны открыть новую страницу в сфере гражданской авиации.

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