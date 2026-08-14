В ВМС прокомментировали новое поражение носителей 'Калибров'

По словам спикера, российские военные продолжают использовать Новороссийск в качестве базы для нанесения ударов по Украине.

В Новороссийске российский флот остается одной из главных целей для украинских сил, ведь оттуда Россия продолжает обстреливать территорию Украины. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо".

Он утверждает, что среди основных уничтоженных целей в Новороссийске - носители ракет "Калибр", которые остаются серьезной угрозой для Украины.

"Можно выделить основные уничтоженные цели в Новороссийске - это ракетные носители "Калибр". Это главная проблема и основная цель, ведь именно они до сих пор обстреливают территорию Украины", - пояснил Плетенчук.

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По его словам, российские военные продолжают использовать Новороссийск в качестве пункта базирования для нанесения ударов по Украине.

"В прошлом месяце было три обстрела с пункта базирования в Новороссийске. И их нужно оттуда буквально выковыривать, потому что в море они уже не ходят", - добавил представитель ВМС ВСУ.

Плетенчук заверил, что для российского флота фактически не осталось безопасного места в Чёрном море:

"Важной составляющей является то, что они не могут нормально обслуживать свой флот, потому что войти куда-то в сухой док или пришвартоваться на длительный период - это сразу стать желанной легкой мишенью. Выйти в море - значит столкнуться с дронами, столкнуться с "Нептунами" и не только. Поэтому им приходится сидеть на базе и пытаться там выжить. О море сейчас речи не идет, там авиация, к сожалению, пока что работает".

Поражение носителей "Калибров"

Накануне в результате совместной операции ГУР и Сил обороны Украины в российском порту Новороссийск были поражены корабли и другие важные цели России.

В частности, речь идет о фрегатах "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". А также - патрульный корабль "Василий Быков" и инфраструктуру нефтебазы "Грушовая", нефтеналивного терминала "Шесхарис" и РЛС 30Н6Е из состава комплекса С-300.

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