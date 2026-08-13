Украинские морпехи и десантники зачистили Толстое в Донецкой области

Штурмовые группы поддерживали разведывательные и ударные беспилотники, которые помогали выявлять позиции противника и корректировать огонь.

Морпехи 505-го батальона и десантники 79-й ОДШБр полностью зачистили село Толстое в Донецкой области от российских оккупантов и подняли над ним украинский флаг. Об этом сообщили в 505-м отдельном батальоне морской пехоты.

По данным военных, операция началась 10 июня: морпехи действовали совместно с бойцами 2-го десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

При этом штурмовые группы поддерживали разведывательные и ударные беспилотники, которые помогали выявлять вражеские позиции и корректировать огонь. Уже 12 июня сопротивление россиян было окончательно сломлено, а населенный пункт полностью зачищен.

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В 505-м батальоне подчеркнули, что возвращение украинского флага над Толстым стало результатом слаженной работы морпехов, десантников и операторов БПЛА.

"Поддерживайте Силы обороны Украины, чтобы в каждом оккупированном селе и городе снова развевался сине-желтый флаг", - призвали военные.

Война в Украине - освобождение украинских территорий

Накануне Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый рассказал, что с 29 января по август 2026 года Силы обороны освободили 26 населенных пунктов на Александровском направлении.

По его словам, в ходе первого этапа этой операции украинские защитники освободили около 450 квадратных километров украинской территории. А в ходе второго этапа, который начался 5 мая и фактически продолжается по состоянию на август, Силы обороны освободили или восстановили контроль над 490 квадратными километрами украинской территории.

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