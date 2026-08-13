Пустые полки в магазинах: стало известно, когда 'Сильпо' и 'Фора' преодолеют дефицит

В результате российского обстрела в ночь на 5 августа были повреждены четыре распределительных центра Fozzy Group.

Fozzy Group (владеет сетями "Сильпо", "Фора" и Thrash) планирует восстановить привычное наполнение магазинных полок ко Дню Независимости Украины, 24 августа. Логистику уже перестраивают, отмечается в пресс-релизе Fozzy Group, который имеется в распоряжении УНИАН.

В результате российского обстрела в ночь с 4 на 5 августа были повреждены четыре распределительных центра Fozzy Group. Из-за этого возникли перебои с поставками, и в супермаркетах временно может наблюдаться дефицит отдельных товаров.

"Потери значительны. Самым тяжелым для нас стала гибель наших коллег. Существенны и материальные убытки. В то же время мы чувствуем поддержку государства, поставщиков и наших гостей", – отметили в торгово-промышленной группе.

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Ранее в "Сильпо" сообщали, что в результате российской атаки в ночь на 5 августа пожары вспыхнули на двух распределительных центрах компании.

На одном из них взрывы прогремели одновременно с объявлением воздушной тревоги, из-за чего работники не успели дойти до укрытия, в результате чего люди погибли. Еще несколько работников погибли на железнодорожной станции, куда они направились, чтобы вернуться домой из другого распределительного центра.

Дефицит товаров в магазинах – прогноз экспертов

Аналитики призывают население не поддаваться панике.

По словам главного консультанта центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Ивана Уса, поставки в большинство магазинов должны возобновиться в привычном объеме примерно через неделю. По его мнению, нехватка отдельных товаров в магазинах вряд ли приведет к росту цен на них. Такая ситуация возможна лишь в том случае, если поставки не удастся возобновить в течение двух недель или дольше.

Экономист Олег Пендзин также считает, что катастрофический дефицит товаров Украине не грозит. В то же время эксперт предполагает рост цен на отдельные категории товаров.

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