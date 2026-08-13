За экс-посла Стефанишину внесли залог, - СМИ

По данным СМИ, залог внесло АО "Юридическая фирма "Ильяшев и партнеры"".

За бывшую посол Украины в США Ольгу Стефанишину, которую уволили с должности, внесли 6 миллионов гривень залога по делу о незаконном обогащении. Эту информацию подтвердили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), пишет "Суспильне".

По информации собеседников "Украинской правды", залог внесло АО "Юридическая фирма "Ильяшев и партнеры".

Она заявила УП, что шесть миллионов гривень залога за бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину внесут ее бывшие коллеги по бизнесу 13 августа.

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"Сумма в 6 миллионов гривень, как я и заявляла ранее, - непомерна для меня и моей семьи. Моя позиция относительно суммы остается неизменной, но чтобы не оставлять пространства для спекуляций вокруг этой ситуации, решено, что залог сегодня внесут бывшие коллеги по юридическому бизнесу, с которыми я работала до работы в правительстве и которые меня защищают, параллельно с тем, пока апелляция рассматривается в суде", - сказала она.

Бывшая депутат напомнила, что залог - это гарантийная мера, средства по которой возвращаются, если лицо выполняет все процессуальные требования.

"Мы идем на этот шаг именно потому, что уверены в нем", - заявила Стефанишина.

Стоит отметить, что Высший антикоррупционный суд избрал для Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен еще 6 августа.

Дело Стефанишиной

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что Стефанишина подозревается в незаконном обогащении на сумму свыше 13,9 млн грн и недостоверном декларировании.

В частности, по данным следствия, в ее собственности находились две квартиры в ЖК "Файна Таун" стоимостью почти 11 млн грн, которые были зарегистрированы на подругу. Также в пользовании подозреваемой в разный период находились активы, оформленные на близких лиц.

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