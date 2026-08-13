В МИД России отреагировали на новые предложения Украины по мирному процессу

По словам Рябкова, США не передали России новые предложения Украины.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве якобы ничего неизвестно о новых предложениях по мирному процессу, которые Украина передала США. Его слова цитируют росСМИ.

На прямой вопрос журналистов о получении мирных предложений от американской стороны Рябков дал отрицательный ответ. Также он добавил, что Москва ничего не знает об этих предложениях.

Кроме того, Рябков заявил, что вопрос возможного приезда в Москву спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера "остается на повестке дня". По его словам, Россия готова оперативно организовать этот визит.

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Украина передала США новые предложения по прекращению войны

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала американским переговорщикам предложения по плану прекращения войны с РФ. Он отметил, что США могут помочь укрепить украинскую оборону, прежде всего в сфере противовоздушной обороны, и оказать давление на Россию.

По словам Зеленского, украинская разведка располагает доказательствами того, что РФ воспользуется своими сентябрьскими "псевдовыборами", чтобы объявить новую мобилизацию с целью пополнения боевого состава.

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