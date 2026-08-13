Румыния полностью остановила единственную АЭС и импортирует электроэнергию из Украины

Страна впервые начала импортировать электроэнергию в обеденное время.

Единственная атомная электростанция Румынии в Чернаводе с 11:00 четверга, 13 августа, перестала поставлять энергию в систему. Пока неизвестно, когда станция будет вновь введена в эксплуатацию, но до тех пор Румыния полагается на импорт, пишет Digi24.ro.

Решение о контролируемой остановке блока №2 АЭС "Чернавода" обусловлено постоянным значительным снижением уровня воды в реке Дунай, отмечает государственная энергокомпания Nuclearelectrica. Процедуры по остановке второго реактора начались сегодня в 7:00.

Чернаводская АЭС обеспечивает примерно 20% общего производства электроэнергии Румынии. Блок №1 АЭС в Чернаводе был остановлен в конце июля, что привело к снижению внутреннего производства энергии на 10% из-за высокого потребления, вызванного жарой. В последние дни АЭС поставляла в энергосистему примерно 680 мегаватт.

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По крайней мере в течение следующих десяти дней АЭС в Чернаводе не сможет быть перезапущена, поскольку прогнозы указывают на постоянное снижение уровня Дуная. После перезапуска станции потребуется ещё один-два дня, чтобы возобновить подачу энергии в систему.

По данным Nuclearelectrica, удержание обоих блоков в безопасном остановленном состоянии не влияет на параметры ядерной безопасности, включая персонал, окружающую среду и население. Что касается потенциальных ограничений электроснабжения, то в худшем случае они могут быть применены к крупным промышленным потребителям – о гражданском населении речь не идет, заявляют местные власти.

Остановка АЭС в Румынии – главные новости

6 августа Румыния затопила в Дунае четыре баржи с камнями, чтобы перенаправить воду из реки к своему единственному действующему атомному реактору. Уровень воды в Дунае в Румынии упал до исторически низкого уровня, что составляет примерно треть от обычного среднего показателя за август. По оценкам, затопление барж могло отсрочить отключение на 5–6 дней.

При этом председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что в Украине в дневные часы наблюдается профицит электроэнергии в системе, поэтому она продает эту избыточную энергию румынам.

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