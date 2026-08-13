У этого смартфона лучшая в мире камера: эксперты считают, что он круче iPhone 17 Pro

Эксперты оценивали не только характеристики камер, но и качество фото в реальных условиях, возможности зума, видео и удобство использования.

Известный британский журнал Amateur Photographer обновил рейтинг лучших камерофонов на основе собственных испытаний. Специалисты оценивали не только спецификации камер, но и качество фотографий в реальных условиях, возможности зума, ночную съемку, видео и удобство использования.

Лучшим камерофоном в целом признали не iPhone 17 Pro, а Galaxy S26 Ultra. Специалисты отметили универсальность системы из четырех основных камер, высокое качество фото в самых разных условиях и продвинутые возможности видеозаписи.

Флагман Samsung получил 200-Мп основную, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и два телеобъектива 10 и 50 Мп с 3- и 5-кратным оптическим зумом. Основной сенсор оснащен светосильным объективом с диафрагмой f/1.4 и системой оптической стабилизации. Из минусов эксперты выделили только слабую макросъемку.

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iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стали самыми технологичными камерофонами Apple. Оба получили одинаковый набор камер, поэтому выбор между ними сводится в основном к размеру корпуса, дисплею и аккумулятору.

Главным обновлением в этом поколении стала 48-Мп телефотокамера с 4-кратным приближением. Качество изображения эксперты оценили высоко, но по макросъемке отдали преимущество Android-флагманам.

Honor Magic 8 Pro победил в категории ночной съемки. Его главной фишкой стала 200-Мп телефотокамера с 3,7-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, особенно хорошо работающая в условиях слабого освещения.

В список также вошли:

OPPO Find X9 Ultra – лучший для крупных планов и макросъемки. Эксперты отдельно отмечают высокую детализацию, естественные цвета и хорошую работу камер при слабом освещении.

Xiaomi 17 Ultra – лучший выбор для опытных фотографов. Более того, Amateur Photographer считает его наилучшим выбором, если главным критерием является качество встроенной камеры.

Google Pixel 10 Pro – лучший камерофон с функциями ИИ. Специалисты отмечают стабильное качество снимков практически во всех сценариях и особенно сильную программную обработку.

Tecno Camon 40 Premier – лучший бюджетный камерофон. Телефон стоит почти втрое дешевле флагманов Samsung и Apple, но может похвастаться набором из трех камер по 50 Мп, которые все отрабатывают на высоком уровне.

Samsung Galaxy Z Fold7 – лучший складной камерофон. В отличие от многих предыдущих складных моделей, здесь производитель уделил достаточно внимания камерам: основной модуль получил 200 Мп, а ультраширокоугольная камера обзавелась автофокусом.

По слухам, Apple готовит мощное обновление камер в iPhone 18 Pro. Главной "фишкой" должна стать основная камера с переменной диафрагмой, которая заметно улучшит качество снимков в условиях слабого освещения.

Меж тем Android-бренды готовят телефоны с фронтальной камерой 100 Мп и квадратным сенсором формата 1:1. Такая конструкция должна составить конкуренцию Apple Center Stage в iPhone.

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