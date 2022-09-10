Он поддерживает подключение солнечных панелей, а от бытовой сети зарядить сам аккумулятор можно за 1,5 часа или до 80% за 50 мин.

Компания Xiaomi обновила свой ассортимент аксессуаров новым любопытным гаджетом – портативным аккумулятором Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro на внушительные 280 000 мАч.

В батареи используется гибридная твердожидкостная литиевая батарея – такие можно встретить в электрокарах. По заявлению производителя, емкость сохранится даже более 1000 циклов зарядки.

Мощность батареи составляет 1800 Вт, а мощность солнечной панели равна 100 Вт. Можно питать до 13 устройств одновременно – есть пара USB-C на 100 Вт, пара USB-A на 22.5 Вт, пара на 12 Вт, четыре стандартные розетки и разъем автомобильного прикуривателя.

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Но самое интересное в гаджете – это двунаправленный инвертор, генерирующий "чистую синусоиду", что позволит использовать пауэрбанк как устройство резервного питания дома и квартиры.

Пауэрбанк весит 16.9 кг и не боится погружений в воду на глубину до одного метра – корпус новинки защищен по стандарту IP67. От бытовой сети до 80% емкости батарея заряжается за 50 минут, а до 100 % – всего за 90 минут.

Пока что только в Китае за 5999 юаней (около 31 000 грн), но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее УНИАН уже писал, что Xiaomi представила на рынке рюкзак со встроенной системой охлаждения. В заднюю часть рюкзака интегрирован кулер, который вращается со скоростью 3500 оборотов в минуту и питается от аккумулятора.

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