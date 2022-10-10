Доставка гаджета начнется уже в декабре 2022 года.

Стартап iFory запустил краудфандинговую кампанию на Kickstarter для своего одноименного портативного аккумулятора. Помимо внушительной емкости батареи, он еще примечателен компактными габаритами и доступным ценником.

По утверждению производителя, это самый маленький компактный пауэрбанк на 40 000 мАч в мире – устройство буквально помещается на ладони.

Еще одна отличительная черта новинки – максимальная мощность проводной зарядки на 100 Вт. Вдобавок у девайса есть один 65 Вт порт USB-C и пара USB-A мощностью 22,5 Вт.

Видео дня

Для лучшего понимания, полностью заряженный iFory способен зарядить:

iPhone 13 – десять раз,

iPad – четыре раза,

MacBook Pro – два раза.

Сам пауэрбанк весит 1,5 килограмма, оснащен фонариком яркостью 500 люмен, и не боится погружений в воду на глубину до одного метра – его корпус защищен по стандарту IP67.

В рамках кампании на Kickstarter предзаказать пауэрбанк можно всего за 99 долларов. Этап краудфандинга продлится еще 40 дней, после чего цена повысится до $199. Доставка гаджета начнется уже в декабре 2022 года.

Ранее УНИАН уже рассказывал о смартфоне-монстре с батареей на 21 000 мАч. Адаптер мощностью 27 Вт полностью заряжает аппарат за 4 часа, а часа зарядки хватит на день работы.

Также писали о внешнем аккумуляторе от Xiaomi с поддержкой магнитной зарядки для iPhone 13 и iPhone 12. Его уже можно купить за 30 долларов (~1100 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: