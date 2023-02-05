Сейчас на выпуск этой штуковины собирают средства через Kickstarter.

Среди портативных накопителей энергии появился лидер по мощности. Китайская компания Oukitel, которая специализируется на выпуске защищенных гаджетов, представила на рынке настоящий "царь-пауэрбанков" – Powerful P5000 Pro.

Он весит больше 50 кг и может запитать любую технику, строительные электроинструменты, медицинское оборудование и вообще что угодно, пишет Gizmochina.

Особенности Powerful P5000 Pro:

мощность до 4000 Вт с выходным напряжением 120/240 В;

можно использовать в качестве бесшовного ИБП;

емкость 5120 Вт*ч, что соответствует ~140 привычным 10000 мАг пауэрбанкам

15 портов, в том числе пять розеток и два USB-C на 100 Вт;

полная зарядка от 220 В занимает всего три часа, а от солнечных панелей – 5 часов.

В рамках кампании на платформе Kickstarter предзаказать пауэрбанк можно за $2899. Этап краудфандинга продлится еще 42 дня, после чего цена повысится до $3299. Доставка гаджета начнется в марте.

К слову, ранее на рынке был представлен самый маленький пауэрбанк в мире на 40 000 мАч – стоит гаджет всего $99 и буквально помещается на ладони.

В то же время УНИАН делился советами, как правильно выбрать пауэрбанк в 2023 году и не пожалеть. Пауэрбанки сами по себе просты и универсальны. Они подходят практически всем современным телефонам и мало чем отличаются в модельном ряде. Но кое‑что о них все-таки нужно знать.

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