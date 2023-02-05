Среди портативных накопителей энергии появился лидер по мощности. Китайская компания Oukitel, которая специализируется на выпуске защищенных гаджетов, представила на рынке настоящий "царь-пауэрбанков" – Powerful P5000 Pro.
Он весит больше 50 кг и может запитать любую технику, строительные электроинструменты, медицинское оборудование и вообще что угодно, пишет Gizmochina.
Особенности Powerful P5000 Pro:
- мощность до 4000 Вт с выходным напряжением 120/240 В;
- можно использовать в качестве бесшовного ИБП;
- емкость 5120 Вт*ч, что соответствует ~140 привычным 10000 мАг пауэрбанкам
- 15 портов, в том числе пять розеток и два USB-C на 100 Вт;
- полная зарядка от 220 В занимает всего три часа, а от солнечных панелей – 5 часов.
В рамках кампании на платформе Kickstarter предзаказать пауэрбанк можно за $2899. Этап краудфандинга продлится еще 42 дня, после чего цена повысится до $3299. Доставка гаджета начнется в марте.
К слову, ранее на рынке был представлен самый маленький пауэрбанк в мире на 40 000 мАч – стоит гаджет всего $99 и буквально помещается на ладони.
В то же время УНИАН делился советами, как правильно выбрать пауэрбанк в 2023 году и не пожалеть. Пауэрбанки сами по себе просты и универсальны. Они подходят практически всем современным телефонам и мало чем отличаются в модельном ряде. Но кое‑что о них все-таки нужно знать.