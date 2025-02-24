Среди них – смартфоны, ноутбуки, наушники и даже спортивный электрокар.

В предпоследний день зимы Xiaomi порадует пользователей целым рядом новых продуктов. Среди них, смартфоны, ноутбуки и наушники.

Согласно последней информации, китайский вендор должен представить:

Смартфон Xiaomi 15 Ultra . В компании говорят, что "Ультра" установит новый стандарт в мобильной съемки.

. В компании говорят, что "Ультра" установит новый стандарт в мобильной съемки. Ноутбук Redmi Book Pro 16 (2025) . Его позиционируют как "первый профессиональный офисный ноутбук компании с ИИ".

. Его позиционируют как "первый профессиональный офисный ноутбук компании с ИИ". Наушники Xiaomi Buds 5 Pro с "лучшим звучанием в истории компании".

с "лучшим звучанием в истории компании". Спортивный электрокар Xiaomi SU7 Ultra .

Помимо основных продуктов китайский производитель анонсирует ряд других устройств: кондиционер, холодильник, стирально-сушильную машину и умную колонку с поддержкой ИИ.

Видео дня

Пресс-конференция состоится 27 февраля, в 13:00 по киевском времени. Она будет длиться около двух часов, уточнили в компании.

Ранее УНИАН писал о первом смартфоне Xiaomi, который будет получать обновления 6 лет. Сейчас подобный срок поддержки есть только у Google и Samsung.

В начале февраля Xiaomi обновила список смартфонов, которые больше не получат обновлений. Redmi 10, Redmi Note 11, Poco X4 и другие популярные модели достигли конца жизненного цикла. Меж тем YouTube скоро перестанет запускаться на более старых Xiaomi.

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