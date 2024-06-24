Устройство умеет работать в системе умного дома и поддерживает голосовое управление.

Китайский производитель Xiaomi представил умный светильник Yeelight A10 Blue Sky. Новинка напоминает самое обычное окно с имитацией голубого неба после дождя и способна обеспечить комфортное освещение в помещении, сообщает Gizmochina.

"Небесный" светильник умеет работать в системе умного дома и поддерживает голосовое управление, в т.ч. через Siri, а для большего эффекта свет падает и на стены. Пользователи могут регулировать яркость, цветовую температуру и другие параметры.

Внутри Yeelight A10 Blue Sky установлена кольцевая лампа яркостью 1300 лм и специальный рассеиватель. Единственный нюанс – перед покупкой необходимо учитывать вес и габариты устройства. Лампа весит около 2,1 кг, а ее габариты составляют 600 x 300 x 46.2 мм.

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В Китае за светильник просят 999 юаней. На AliExpress Yeelight A10 Blue Sky продаются за 165 долларов (~6600 грн).

Ранее в этом месяце Xiaomi успела выпустить на глобальном рынке свой самый красивый смартфон. Xiaomi Civi – это нетипичная для китайцев серия смартфонов, главной "фишкой" которой является дизайн.

Также компания представила бюджетный Redmi 13, который за свои деньги предлагает вполне достойные характеристики, включая камеру на 108 Мп и защиту от воды.

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