По сравнению с предшественником Redmi 12, есть несколько важных улучшений.

Xiaomi вывела на рынок новый бюджетный смартфон от "народного" бренда Redmi. Модель Redmi 13 за свои деньги предлагает вполне достойные характеристики, включая камеру на 108 Мп и защиту от воды, пишет GSMArena.

Касательно камер: основная использует 1/1,67-дюймовый датчик Samsung ISOCELL HM6. Для сравнения, в Redmi 12 основная камера была на 50 Мп. А селфи-камеру обновили с 8 Мп до 12 Мп. Вторая задняя камера у нового телефона – макромодуль на 2 Мп.

Redmi 13 имеет 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+, частотой 90 Гц и максимальной яркостью 550 нит – фактически, это самый большой экран в классе. За производительность отвечает чип MediaTek Helio G91 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 128 или 256 ГБ.

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Из других нововведений относительно Redmi 12 – мощность зарядки теперь составляет 33 Вт против 18 Вт. Благодаря этому на восполнение батареи потребуется меньше часа. Также поддерживается Bluetooth 5.4. Есть NFC и порт 3,5 мм. Корпус с защитой от брызг воды и пыли по стандарту IP53.

Модель Redmi 13 предлагается в четырех цветах: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink и Ocean Blue. Начальная цена – 179 долларов (~7000 грн).

В конце апреля Xiaomi представила дуэт Poco F6 и Poco F6 Pro – это переименованные Redmi Turbo 3 и Redmi K70 для глобального рынка. Обе модели получили топовые спецификации и доступный как для своего сегмента ценник.

В свою очередь специалисты назвали Xiaomi 14 Ultra лучшим камерофоном на рынке. У него сразу 4 модуля с "самой продвинутой оптикой" от Leica, и все по 50-мегапикселей.

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