Это глобальная версия китайского Civi 14 Pro, который вышел в марте и стал настоящий хитом.

Xiaomi запустила международные продажи Xiaomi 14 Civi. Это глобальная версия китайского Civi 14 Pro, который вышел в марте 2024 и стал настоящий хитом. Дизайн и характеристики у них идентичны, сообщает GSMArena.

Xiaomi Civi – это нетипичная для компании серия смартфонов, главной "фишкой" которой является дизайн. Девайс доступен в трех цветах: Shadow Black Cruise Blue и Matcha Green. Эффектнее всего выглядит зеленая вариация: ее задняя часть выполнена из искусственной кожи, которая более устойчива к износу.

Помимо запоминающегося дизайна, смартфон получил околофлагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, которого хватит для всех современных игр. Экран у Xiaomi 14 Civi относительно компактный: 6,55 дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор – 4700 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Видео дня

Также Xiaomi делает большую ставку на фотовозможности: Xiaomi 14 Civi стал первым не флагманским смартфоном компании с камерой Leica. У аппарата при себе трио камер на 50+50+12 МП, а в роли основного сенсора установлен Light Fusion 800. Фронтальная камера получила два датчика на 32 Мп.

В продаже будут доступны две модификации гаджета: на 8/256 Гбайт за 515 долларов и на 12/512 ГБ за 575 долларов.

Ранее в этом месяце Xiaomi представила бюджетный Redmi 13, который за свои деньги предлагает вполне достойные характеристики, включая камеру на 108 Мп и защиту от воды.

А осенью выйдет флагманская серия Xiaomi 15. Крупная утечка раскрыла все о камере – нас ждет большой апдейт. Также смартфоны одними из первых на рынке получат новый чип от Qualcomm.

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