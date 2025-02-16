До презентации остается несколько недель.

Следующий флагманский телефон Xiaomi полностью раскрыт до анонса: портал Android Headlines опубликовал технические характеристики и рендеры Xiaomi 15 Ultra со всех сторон.

Xiaomi планирует представить 15 Ultra в конце февраля этого года. Примерно в это же время дебютирует глобальная версия Xiaomi 15.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra

Габариты : 161,3 × 75,3 × 9,5 миллиметра, вес – 229 граммов.

: 161,3 × 75,3 × 9,5 миллиметра, вес – 229 граммов. Экран: 6,73", AMOLED LTPO, QHD+, 120 Гц, Xiaomi Shield Glass

6,73", AMOLED LTPO, QHD+, 120 Гц, Xiaomi Shield Glass Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Память : 16 ГБ оперативной LPDDR5X, 512/1024 ГБ постоянной UFS 4.0

: 16 ГБ оперативной LPDDR5X, 512/1024 ГБ постоянной UFS 4.0 Камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (сверхширокоугольная), 50 Мп (телевик ближнего действия), 200 Мп (телеобъектив дальнего действия); 32 Мп (селфи)

50 Мп (основная), 50 Мп (сверхширокоугольная), 50 Мп (телевик ближнего действия), 200 Мп (телеобъектив дальнего действия); 32 Мп (селфи) Батарея: 5410 мАч, проводная зарядка 90 Вт, беспроводная – 80 Вт.

5410 мАч, проводная зарядка 90 Вт, беспроводная – 80 Вт. OC: Android 15, HyperOS 2.

Внутренности защищены от пыли и влаги – устройство прошло сертификацию IP69. За беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, есть чип NFC. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Обещают громкую звуковую систему со стереодинамиками.

Видео дня

Выглядеть Xiaomi 15 Ultra должен так:

Xiaomi 15 Ultra будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra. Он позиционируется как оптимальное решение для фото энтузиастов. Зарубежные обзорщики называли Xioami 14 Ultra самым совершенным камерофоном 2024 года.

Ранее в этом месяце Xiaomi отправила "на пенсию" сразу 10 смартфонов – они больше не получат обновлений. Redmi 10 (2022) и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

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