У него сразу 4 модуля с "самой продвинутой оптикой" от Leica, и все по 50-мегапикселей.

Фотовозможности – один из главных факторов при выборе смартфона. Сегодня даже бюджетные устройства способны обеспечивать как минимум приемлемое качество фото и видео при хорошем освещении. Редакторы портала CNET рассказали о восьми лучших камерофонах, которые можно купить в мае 2024 года.

Возглавил список Xiaomi 14 Ultra. Гаджет может похвастаться мощной квадрокамерой на 50+50+50+50 Мп мегапикселей, включая дюймовый главный сенсор, широкоугольный объектив, а также два телевика, снимающих с 3.2х и 5х оптическим зумом. Вдобавок ко всему, за обработку снимков отвечает новая ИИ-система Xiaomi AISP.

Помимо Xiaomi 14 Ultra, в список лучших камерофонов вошли:

Видео дня

iPhone 15 Pro / Pro Max – лучшие айфоны премиум-класса.

Pixel 8 Pro – лучшие камеры, которые Google может предложить.

– лучшие камеры, которые Google может предложить. Galaxy S24 Ultra – делает лучшие фотографии с зумом.

– делает лучшие фотографии с зумом. Pixel 8 – лучший камерофон до 700 долларов.

– лучший камерофон до 700 долларов. Pixel 7а – лучший камерофон до 500 долларов.

– лучший камерофон до 500 долларов. iPhone 15 – оптимальная камера для большинства.

– оптимальная камера для большинства. iPhone 13 – лучшая бюджетная "айфонная" камера.

Все эти смартфоны оснащены отличными камерами, позволяющими делать качественные фото и видео. Однако модель Xiaomi 14 Ultra выделяется благодаря универсальному набору камер, широкой регулируемой диафрагме и оптике, разработанной Leica.

Чтобы сделать камеру более полноценной, Xiaomi 14 Ultra получил набор для фотосъемки, в который входит футляр и ручка, обеспечивающая физическое управление камерой. Это позволяет использовать смартфон как обычную камеру, что делает его использование сплошным удовольствием, подытожили эксперты.

Ранее в сети публиковался полный список гаджетов, которые получат Android 15. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш смартфон новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пора задуматься об апгреде.

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