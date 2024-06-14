На нем даже можно воспроизводить видеоролики.

Компания Honor презентовала в Китае новую "раскладушку" Honor Magic V Flip, которая может похвастаться самым крупным в своем классе внешним экраном. Он занимает всю верхнюю половину тыльной панели, пишет Phone Arena.

Речь идет о 4-дюймовом LTPO OLED-экране с частотой до 120 Гц, разрешением 1200×1092 пикселей и яркостью до 2500 нит. На нем появляются уведомления и прочая полезная информация, также на нем можно даже воспроизводить видеоролики.

Диагональ основного дисплея составляет 6.8 дюйма. Тоже OLED, и тоже LTPO с частотой 120 Гц. Дисплей отображает картинку в разрешении 2520×1080 пикселей. Пиковая яркость достигает 3000 нит. Толщина Magic V Flip в сложенном виде составляет 14,89 мм, в разложенном – 7,15 мм. Вес – 193 г.

Видео дня

Среди прочих характеристик – процессор Snapdragon 8+ Gen 1, двойная камера (50 и 12 Мп), фронталка на 50 Мп, до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища, батарея на 4800 мАч с поддержкой зарядки 66 Вт, оболочка MagicOS 8 (Android 14). Девайс оснащен стереодинамиками, модулем NFC и сканером отпечатка пальца в боковой кнопке питания.

Honor Magic V Flip уже доступен для предзаказа и поступит в продажу в Китае с 21 июня. Минимальная версия на 12/256 ГБ стоит 4999 юаней – около 27 000 грн. За конфигурацию на 16+1024 ГБ просят 6999 юаней (~39 000 грн).

Ранее на рынке появился недорогой Oppo с уникальной фишкой, которой нет ни у одного конкурента. Его корпус прошел сертификацию IP69, а это значит, что такой смартфон полностью пыле- и водонепроницаем и даже способен выдержать воздействие горячей воды под высоким напором.

А культовый бренд HTC вернулся с новым смартфоном. Это аппарат среднебюджетного класса с большущим OLED-экраном и неплохими камерами с ИИ-функциями.

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