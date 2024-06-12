Это аппарат среднебюджетного класса с большим OLED-экраном и неплохими камерами с ИИ-функциями.

Некогда легендарный бренд HTC решил выпустить новый телефон. Называется он U24 Pro. Девайс имеет характеристики устройства среднебюджетного класса и ориентирован на фанатов бренда, пишет 9to5Google.

Новинка может похвастаться 6,8-дюймовым OLED-экраном с закруглениями, разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass. За производительность отвечает процессор Snapdragon 7 Gen 3 в паре с 12 ГБ ОЗУ LPDDR5.

Еще девайс вышел с батареей на 4600 мАч с ускоренной зарядкой 60 Вт, поддержкой беспроводной зарядки 15 Вт и обратной 5 Вт. Сзади находится тройная камера с основным сенсором на 50 мегапикселей, телеобъективом 50 Мп и "шириком" 8 Мп. Для селфи есть камера 50 Мп.

Из других особенностей HTC U24 Pro можно выделить ИИ-функции для камеры, водозащиту IP67 и то, чего не хватает во многих других современных телефонах – разъем для наушников 3,5 мм. Смартфон из коробки работает на Android 14 и будет продаваться с 30 июня.

Цены следующий: 585 долларов за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, топовый вариант на 12/512 ГБ оценили в $650. В продажу поступят две расцветки: Space Blue и Twilight White.

Как сообщал УНИАН, HMD Global, которая сегодня выпускает смартфоны под брендом Nokia, недавно возродила легендарный аппарат Nokia 3210, а скоро выпустит аналог популярного Nokia Lumia 920.

А эксперты AnTuTu называли 10 Android-смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего. Лидером сегодня является складной аппарат от Vivo, который заметно выделяется на фоне остальных.

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