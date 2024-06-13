Вышел недорогой Oppo с уникальной фишкой, которой нет ни у одного конкурента

Такой защитой могут похвастаться только специальные "неубиваемые" девайсы.

Компания Oppo представила новый среднебюджетный телефон Oppo F27 Pro+. Это глобальная версия китайского A3 Pro с уникальной фичей, которой нет ни у одного конкурента.

Главная его фишка – сертификация IP69. Это высший уровень защиты для потребительских устройств. Такой девайс полностью пыле- и водонепроницаем и даже способен выдержать воздействие горячей воды под высоким напором. Он также сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H, а экран оберегает прочное стекло Gorilla Glass Victus 2.

Что же касается остальных параметров, то они вполне типичны для сегмента смартфонов среднего класса. Характеристики Oppo F27 Pro+:

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Экран: 6,7 дюйма, OLED, FHD+, частота 120 Гц, яркость 950 (пик);

Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 7050;

Память: 8 ГБайт оперативной памяти и 128/256 ГБайт встроенной;

Камера: основная 64 Мп с диафрагмой f/1,7, портретная 2 Мп, фронтальная 8 Мп;

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт – полная зарядка занимает 45 минут.

А еще Oppo F27 Pro+ выделяется толщиной 7,9 мм и массой 177 г, то есть он весьма тонкий и очень легкий для своих габаритов. Программное обеспечение обеспечивается ColorOS 14 на базе Android 14.

Смартфон вышел в небесно-голубом и розовом цветах. Цена стартует от 355 долларов за комплектацию 8/128 ГБ и доходят до $360 за версию 8/256 ГБ.

Напомним, недавно культовый бренд HTC вернулся с новым смартфоном. Это аппарат среднебюджетного класса с большущим OLED-экраном и неплохими камерами с ИИ-функциями.

В то же время эксперты AnTuTu называли 10 Android-смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего. Лидером сегодня является складной аппарат от Vivo, который заметно выделяется на фоне остальных.

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