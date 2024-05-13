Китайский техногигант готовит свой первый смартфон в форм-факторе "раскладушки".

В ассортименте Xiaomi уже есть несколько моделей складных смартфонов, однако все они выполнены в форм-факторе "книжки". Производитель активно готовит к анонсу свою первую "раскладушку" в стиле Samsung Galaxy Flip – и уже есть первое изображение смартфона.

Источник опубликовал живое фото, на котором видна тыльная сторона Xiaomi Mix Flip. На ней можно разглядеть логотип Leica, намекающий, что камеру "раскладушки" делали с использованием оптики от известного немецкого бренда.

Сзади находится модуль двойной камеры, окруженный двумя светодиодными вспышками и дополнительный дисплей неизвестного размера. На него будет выводиться время, заряд аккумулятора, уведомления и прочая справочная информация.

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Что касается технических характеристик, ожидается, что складной смартфон будет оснащен основной камерой на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения и сенсором Omnivision OV60A для телеобъектива с 2-кратным увеличением.

Также устройство будет поддерживать беспроводную зарядку, а корпус будет защищен от воды и пыли. Сердцем смартфона выступит Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Есть также сообщения о том, что складной телефон получит поддержку спутниковой связи.

Ожидается, что Xiaomi выпустит Mix Flip этим летом, одновременно с Mix Fold 4. Обе предстоящие складные модели Xiaomi будут невероятно тонкими, что, возможно, сделает их самыми тонкими на рынке.

Ранее сообщалось, что Apple ускорила работу над своим первым складным устройством – это будет некий гибрид MacBook или iPad с двумя дисплеями. Он выйдет в следующем году, а уже в конце 2026 года на рынке должен дебютировать складной iPhone,

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