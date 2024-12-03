Вся первая десятка состоит из iPhone и Samsung Galaxy, если не считать одного Redmi.

Исследовательская группа Counterpoint Research раскрыла данные по мировым продажам смартфонов за третий квартал 2024 года (июль-сентябрь). Статистика снова подтвердила лидерство Apple – весь топ-3 снова оказался за корпорацией из Купертино.

На вершине рейтинга расположился базовый iPhone 15, занявший 3% мирового рынка. Следом идут iPhone 15 Pro Max и 15 Pro, подтверждая устойчивый спрос на продукцию компании. Еще один Айфон в списке – iPhone 14, который занял 9 место по продажам в Q3 2024.

Самый покупаемый Android-смартфон– Samsung Galaxy A15 4G, у него четвертое место. При этом у корейского производителя больше всех представителей в рейтинге (5 аппаратов). От Xiaomi в список попал Redmi 13C 4G.

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Хоть точные данные по объемам поставок не раскрываются, аналитики отмечают, что iPhone 15 Pro Max оказался "особенно успешным", поскольку он существенно сократил разрыв с базовым iPhone в сравнении с прошлым годом.

Отсутствие iPhone 16 в списке лидеров связано с тем, что в третьем квартале в продажах традиционно доминируют модели предыдущего года, поскольку новые устройства доступны на рынке лишь ограниченное время после их релиза.

Напомним, официальная премьера S25 Ultra, который впервые показали на видео, как и других моделей в серии, состоится в конце января 2025 года. Позже может выйти модель S25 Slim, которая якобы составит конкуренцию iPhone 17 Air.

Слухи почти за год до анонса iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самой интересной серией в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 существенно обновятся камеры, в том числе "фронталка", а базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

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