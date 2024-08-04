Apple последний раз обновляла селфи-камеру телефонов в 2019 году, когда вышел iPhone 11.

Apple готовит серьезное обновление фронтальной камеры для серии iPhone 17. Вместо 12-мегапиксельных модулей во всех четырех моделях 2025 года будут установлены 24-Мп камеры с автоматической фокусировкой.

Информацией об этом поделились двое авторитетных инсайдеров. Это важный апгрейд, потому что Apple последний раз обновляла селфи-камеру телефонов в 2019 году, когда вышел iPhone 11. То есть более 5 лет назад. Совершенствовались алгоритмы, светочувствительность, но в целом изменения были незначительными.

Помимо нового модуля, селфи-камеры в iPhone 17 получат объектив из шести пластиковых линз. Для сравнения, селфи-камеры всех аппаратов серии iPhone 15 имеют пять пластиковых линз. Эти изменения позволят значительно улучшить четкость изображения и количество деталей. Помимо этого, объектив из шести элементов повысит качество фото в ночное время.

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Единственным "минусом" перехода на новую селфи-камеру является стоимость модуля. Его производство может быть в 2 раза дороже по сравнению с iPhone 15 и iPhone 16 и не исключительно, что Apple переложит дополнительные издержки на потребителя. Простыми словами, айфоны могут вырасти в цене.

Тем более что будущим iPhone 17 также приписывают полный переход на 120-герцевые экраны ProMotion, собственный аккумулятор Apple и применение 2-нм чипов производства TSMC. А у iPhone 17 Pro Max все три камеры якобы будут на 48 Мп.

Так или иначе, премьера iPhone 17 состоится не раньше осени 2025 года, поэтому много еще может измениться. А вот iPhone 16 выйдут уже в следующем месяце. Нам уже известны все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

В 2026 году Apple наконец выпустит свой первый складной iPhone. Компания определилась с форм-фактором и готовится покорить новый для себя рынок, который насыщен предложениями других компаний.

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