Вся первая десятка осталась за Apple и Samsung, если не считать одного Redmi.

Аналитическая фирма Counterpoint Research провела анализ рынка и выяснила, какие смартфоны пользователи приобретали чаще всего во втором квартале 2024 года. Ожидаемо, девайсы из Купертино разрывают рынок.

По подсчетам специалистов, iPhone 15 – самый покупаемый смартфон в 2024-м. На эту модель приходится аж 4,1% от всего рынка. В топ-3 также вошли iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. 15 Plus-модель оказалась никому не нужной, зато есть iPhone 14 на шестом месте.

Помимо Apple, половину списка занимают бюджетные смартфоны A-серии от Samsung, с которых корейский бренд не зарабатывает больших денег, по сравнению с флагманами Apple. Из премиальных девайсов Samsung в топе есть только Galaxy S24 Ultra – модель расположилась на 9-й строчке.

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В десятку лидеров продаж также попал один "китаец" – бюджетный Redmi 13С 4G. Таким образом, все места в топ-10 распределены между всего тремя производителями.

Тенденция к устройствам высокого класса, особенно iPhone, предполагает, что потребители готовы больше инвестировать в смартфоны, которые предлагают передовые технологии, включая улучшенные системы камер, мощную начинку и высокую автономность, говорится в отчете.

Например, базовый iPhone 15 будет получать обновления iOS еще минимум 4 года, а запаса производительности у него хватит на долго. Это один из ключевых факторов, почему юзеры предпочитают яблочные модели Android-флагманам, которые могут перестать обновляться уже через пару лет после выхода.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в сентябре – секретов больше не осталось. Тогда же выйдет iOS 18, в который добавят искусственный интеллект – это будет крупнейшее обновление ПО в истории iPhone.

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