Впервые за несколько лет флагманский смартфон Samsung выходит в обновленном дизайне.

Недавно в сети публиковались живые фото макета Samsung Galaxy S25 Ultra, а теперь появилось видео, которое демонстрирует главный Android-флагман 2025 года со всех сторон.

Свежая утечка подтверждает, что Galaxy S25 Ultra в целом сохранит дизайн как у S24 Ultra, но местами все-таки будет отличаться от предшественника. Так, углы корпуса выглядят более закругленными, а рамки впервые станут полностью плоские. Нынешние флагманы имеют плоские только верхнюю и нижнюю рамку.

Небольшие изменения коснутся и блока камер. Само расположение останется прежним, но окантовка самих модулей будет больше напоминать Galaxy Z Fold 6.

Показанный на видео смартфон – в фирменном цвете "Титановый серый". Это лишь один из цветов. Всего их ожидается семь.

Официальная премьера Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra ожидается в конце января 2025 года, а в продажу они поступят в начале февраля.

Модель Galaxy S25 Ultra, помимо слегка обновленного дизайна, получит чип Snapdragon 8 Elite, сверхширик с новым 50-мегапиксельнім сенсором и 16 ГБ ОЗУ. Аккумулятор при этом останется без изменений – 5000 мАч. Galaxy S25 и S25+ останутся со старым дизайном, камерами и аккумуляторами, но объем оперативной памяти вырастет с 8 до 12 ГБ.

А еще будущая флагманская серия Samsung интересна тем, что в нее должна войти модель Galaxy S25 Slim, которая якобы составит конкуренцию iPhone 17 Air. Однако ее, скорее всего, анонсируют позже в следующем году.

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