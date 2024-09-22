Если повышенная плавность уже давно есть даже в бюджетных Android, то до сих пор базовые iPhone оснащались стандартными 60-герцовыми экранами.

В этом году Apple заметно проапгрейдила базовые iPhone 16, но сохранила 60-герцевый экран, за что ее давно ругают. Перевести всю линейку на 120 Гц Apple планирует только в следующем году, сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитика Росса Янга.

Технология ProMotion позволит смартфонам регулировать частоту обновления от 1 до 120 Гц в зависимости от сценариев использования. Так, при чтении или отображении статичного изображения она снизится, а в играх и видео – повысится. Это позволит улучшить автономность, сохранив комфортный уровень просмотра контента.

Вместе с этим на базовых iPhone станет доступен режим Always On Display. На заблокированном экране будут постоянно отображаться время и дата, а также поступающие уведомления и виджеты.

Видео дня

Пока неизвестно, будут ли внесены какие-то улучшения в экраны iPhone Pro, но вполне может получиться так, что как минимум в экранах старшие модели перед младшими уже не будут иметь такого весомого преимущества, как сейчас.

В ранних утечках говорилось, что помимо перехода на 120 Гц, все смартфоны iPhone 17 получат масштабный апгрейд фронтальной камеры с 12 до 24 Мп. Apple последний раз обновляла селфи-камеру телефонов в 2019 году, когда вышел iPhone 11.

По слухам, в 2025 году Apple уберет из линейки Plus-версию iPhone, заменив ее новой моделью. Предположительно, аппарат получит название iPhone 17 Air и будет предназначен для тех, "кто ищет что-то более интересное, чем стандартный iPhone, но при этом не нуждается в фишках Pro-моделей".

Напомним, на эту осень у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

Вас также могут заинтересовать новости: