Apple готовит к выпуску ультратонкий смартфон, который заменит модель Plus. Инсайдеры раскрыли некоторые характеристики и цену.

Несмотря на то, что до презентации iPhone 16 остается чуть больше месяца, объектом активных обсуждений в сети является будущий iPhone 2025. Еще в апреле появились доказательства того, что Apple планирует заменить модель Plus новым "супертонким" айфоном. Согласно свежим данным, модель получит название iPhone Air – по аналогии с легким MacBook Air.

Толщина корпуса актуальных iPhone варьируется от 7,8 мм (iPhone 15 и 15 Plus) до 8,25 мм (iPhone 15 Pro и 15 Pro Max). Толщина новой модели iPhone составит всего 5 мм, то есть это будет самый тонкий iPhone в истории. Нас ждет первый действительно значительный физический редизайн с момента выхода iPhone X в 2017 году, говорит источник.

При этом, модель iPhone 17 Air предложит более слабые характеристики по сравнению с Pro-моделями. Например, ожидается, что тонкая модель получит процессор A19 и один объектив задней камеры по аналогии с iPhonе SE. Цена на гаджет будет начинаться от $899.

Таким образом, новая модель будет продаваться по аналогии с MacBook Air, в котором акцент сделан на дизайне, а не на функциональных возможностях. В ранних сообщениях говорилось, что это будет смартфон премиум-сегмента с ценником выше, чем на Pro Max, в чем многие усомнились.

К слову, утечка поступила от известного Apple-инсайдера Джона Проссера. Он настолько уверен в себе, что поклялся полностью побрить голову, если тонкий айфон будет стоить дороже iPhone 17 Pro Max.

Презентация смартфонов iPhone 17 состоится только следующей осенью, а в этом году Apple выпустит iPhone 16. Все четыре модели получат новую кнопку для управления камерой, а Pro-модели впервые за много вырастут в размерах. Инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Также на горизонте маячит iPhone SE 4, который получил масштабный апгрейд. Главное изменением станет, впервые в SE-серии, OLED-дисплей размером 6,06 дюйма. По слухам, бюджетный айфон представят весной 2025-го.

Вас также могут заинтересовать новости: