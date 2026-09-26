Ни зарядки, ни кабеля: Samsung максимально урезала комплектацию своих смартфонов

Теперь комплект стал еще скромнее: покупатель получит только сам смартфон, документацию и "скрепку" для извлечения SIM-карты.

Samsung продолжает сокращать комплектацию своих смартфонов. Если отказ от зарядных устройств уже давно стал привычным для покупателей Galaxy, то теперь компания решила убрать из коробки даже USB-C кабель. Первенцами стали бюджетные модели Galaxy A07s и Galaxy A08.

На отсутствие кабеля обратил внимание техноблогер Izzi Boye, показавший распаковку Galaxy A08. В коробке со смартфоном обнаружились только сам аппарат, документация и "скрепка" для извлечения SIM-карты. Ни зарядного блока, ни кабеля USB-C производитель не положил.

От зарядных устройств в комплекте Samsung начала массово отказываться еще начиная с серии Galaxy S21 в 2021 году. Производитель объяснял это стремлением сократить количество электронных отходов и стимулировать повторное использование уже имеющихся зарядных устройств.

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Однако кабель USB-C продолжал поставляться со смартфонами. Более того, на официально сайте Samsung указано, что кабель обычно входит в комплект устройства, а пользователям рекомендуется использовать совместимые качественные аксессуары. Теперь компания, по всей видимости, решила отказаться и от него.

Пока неясно, распространяется ли такая комплектация Galaxy A07s и A08 на все рынки или речь идет только об отдельных регионах. Так или иначе перед покупкой стоит проверить содержимое коробки именно той версии телефона, которая продается в вашей стране.

Galaxy A07s и Galaxy A08 дебютировали в сентябре 2026 года. Обе модели относятся к ультрабюджетному сегменту телефонов Samsung . Это самые доступные модели Galaxy, созданные для базовых задач, звонков и повседневного использования.

Именно бюджетное позиционирование делает новую комплектацию особенно заметной. Покупателям Galaxy за $100 теперь придется отдельно приобрести USB-C кабель и зарядное устройство, если подходящих аксессуаров у него еще нет.

Sony первой лишила комплекты своих смартфонов каких-либо аксессуаров. В коробке с Xperia 10 VII покупатели не нашли ни блока питания, ни зарядного кабеля – только смартфон и комплект инструкций.

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