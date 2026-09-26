Ни зарядки, ни кабеля: Samsung максимально урезала комплектацию своих смартфонов

Samsung продолжает сокращать комплектацию своих смартфонов. Если отказ от зарядных устройств уже давно стал привычным для покупателей Galaxy, то теперь компания решила убрать из коробки даже USB-C кабель. Первенцами стали бюджетные модели Galaxy A07s и Galaxy A08.

На отсутствие кабеля обратил внимание техноблогер Izzi Boye, показавший распаковку Galaxy A08. В коробке со смартфоном обнаружились только сам аппарат, документация и "скрепка" для извлечения SIM-карты. Ни зарядного блока, ни кабеля USB-C производитель не положил.

От зарядных устройств в комплекте Samsung начала массово отказываться еще начиная с серии Galaxy S21 в 2021 году. Производитель объяснял это стремлением сократить количество электронных отходов и стимулировать повторное использование уже имеющихся зарядных устройств.

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Однако кабель USB-C продолжал поставляться со смартфонами. Более того, на официально сайте Samsung указано, что кабель обычно входит в комплект устройства, а пользователям рекомендуется использовать совместимые качественные аксессуары. Теперь компания, по всей видимости, решила отказаться и от него.

Пока неясно, распространяется ли такая комплектация Galaxy A07s и A08 на все рынки или речь идет только об отдельных регионах. Так или иначе перед покупкой стоит проверить содержимое коробки именно той версии телефона, которая продается в вашей стране.

Ни зарядки, ни кабеля: Samsung максимально урезала комплектацию своих смартфонов

Galaxy A07s и Galaxy A08 дебютировали в сентябре 2026 года. Обе модели относятся к ультрабюджетному сегменту телефонов Samsung. Это самые доступные модели Galaxy, созданные для базовых задач, звонков и повседневного использования.

Именно бюджетное позиционирование делает новую комплектацию особенно заметной. Покупателям Galaxy за $100 теперь придется отдельно приобрести USB-C кабель и зарядное устройство, если подходящих аксессуаров у него еще нет.

Sony первой лишила комплекты своих смартфонов каких-либо аксессуаров. В коробке с Xperia 10 VII покупатели не нашли ни блока питания, ни зарядного кабеля – только смартфон и комплект инструкций.

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