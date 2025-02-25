Samsung анонсировала сразу три недорогих смартфона – все они будут обновляться до 2031-го

Презентация новых A-смартфонов ожидается в марте. Ожидаемая стоимость – от 299 до 449 долларов.

На прошлой неделе Samsung выпустила бюджетный Galaxy A06 5G, который стал самым доступным смартфоном компании в 2025. А теперь корейский бренд готовится к запуску среднебюджетных Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56.

Смартфоны подтверждены в свежем тизере. По словам самой Samsung, у этих устройств будет отличные дизайн, камера, прочность и безопасность. Но самое главное: все они будут обновляться в течение 6 лет, до 2031 года, когда выйдет Android 21.

Samsung Galaxy A26 приписывают экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, чипсет Exynos 1380, 50-мегапиксельную камеру и батарею на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки. Ожидаемая стоимость – от 299 долларов.

приписывают экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, чипсет Exynos 1380, 50-мегапиксельную камеру и батарею на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки. Ожидаемая стоимость – от 299 долларов. Galaxy A36 тоже получит экран OLED с частотой 120 Гц. Но за производительность будет отвечать Snapdragon, а не фирменный Exynos. Еще тут будут все сервисы ИИ от Galaxy AI. Ожидаемая стоимость – от 399 долларов.

тоже получит экран OLED с частотой 120 Гц. Но за производительность будет отвечать Snapdragon, а не фирменный Exynos. Еще тут будут все сервисы ИИ от Galaxy AI. Ожидаемая стоимость – от 399 долларов. Galaxy A56 будет конкурировать с iPhone 16E с Pixel 9a, которые выйдут в феврале–марте. Он получит мощный для своего класса процессор Exynos 1580 и графический ускоритель AMD на архитектуре RDNA3, тройную камеру 50, 12 и 5 мегапикселей и AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц. Ожидаемая стоимость – от 449 долларов.

Презентация новых A-смартфонов ожидается в марте этого года. Все они получат переработанный дизайн блока камер: вместо трех отдельно торчащих из корпуса объективов сенсоры здесь расположили в аккуратном овальном модуле.

Видео дня

Исследование, проведенное аналитиками показало, что Samsung Galaxy A15 5G был самым продаваемым Android-смартфонов в 2024 году. Это бюджетная модель, которая предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и пять лет поддержки безопасности. В Украине она продается за ~7000 грн.

После среднебюджетных смартфонов у Samsung должен выйти Galaxy S25 Edge. Этот новый супертонкий флагман компании и главный конкурент iPhone 17 Air. А ближе к осени представят первый складывающийся втрое телефон.

Вас также могут заинтересовать новости: