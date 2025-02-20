Смартфон работает под управлением One UI 7, которое задержится минимум до апреля для уже выпущенных Galaxy.

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A06 5G. При цене 120 долларов это официально самый дешевый аппарат в серии Galaxy A. И свежий конкурент китайским моделям.

Galaxy A06 5G получил корпус с плоскими рамками, 6,7-дюймовый PLS-экран с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе расположена фронтальная камера на 8 Мп. Устройство работает на чипе Mediatek Dimensity 6300, имеет до 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти.

Устройство вышло с основной камерой на 50 мегапикселей и вспомогательным сенсором разрешением 2 мегапикселя. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, мощность зарядки такая же, как у Galaxy S25 – 25 Вт. Еще Galaxy A06 5G боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, а получать обновления он будет до 2030 года.

Видео дня

Несмотря на статус бюджетника, работает под управлением актуальной Android 15 (One UI 7). Эту прошивку пока не получили даже смартфоны линейки Galaxy S24 и 6 Fold с Flip.

Смартфон пока представлен лишь в Индии, но глобальная версия наверняка не заставит себя ждать. За младшую модификацию Galaxy A06 5G с 4/64 ГБ просят 120 долларов, а старшую с 6/128 Гбайт оценили в 150 долларов.

Что касается One UI 7.0, то оно стало стать одним из крупнейших обновлений Android от Samsung за последнее время. Изменений много, от интерфейса до функций. Фактически, сейчас прошивка доступна только в Galaxy S25 и Galaxy A06 5G.

Весной у Samsung должен выйти Galaxy S25 Edge. Этот новый ультратонкий смартфон компании и главный конкурент iPhone 17 Air. А ближе к концу лета представят первый складывающийся втрое телефон.

Вас также могут заинтересовать новости: