Вблизи Лос-Анджелеса состоялась презентация новинок от Tesla.

Американский миллиардер и гендиректор компании Tesla Илон Маск провел презентацию, на которой продемонстрировал роботизированное такси Cybercab с двумя дверями в форме крыла чайки без руля и педалей, беспилотный фургон Robovan и гуманоидного робота-помощника Optimus. Об этом сообщает Reuters.

По словам Маска, роботизированное такси Cybercab будет запущено в производство в 2026 году и будет стоить менее 30 тыс. долларов. Со временем эксплуатация будет стоить 20 центов за милю (1,6 км - УНИАН), а зарядка будет индуктивной и не потребует розеток.

Гендиректор Tesla отметил, что автомобили полагаются на искусственный интеллект, поэтому камеры не требуют другого оборудования, подобного тому, что используют конкуренты.

Маск также продемонстрировал более крупный беспилотный автомобиль под названием Robovan, способный перевозить до 20 человек, и показал гуманоидного робота Tesla Optimus.

Отмечается, что само мероприятие состоялось в четверг на студии Warner Bros вблизи Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Слоганом презентации стала фраза "We, Robot".

Tesla - последние новости

3 октября стало известно, что американская автомобильная компания Tesla сняла с продажи свой самый дешевый электромобиль - компактный седан Model 3 Standard Range по цене в 38 990 долларов.

В августе сообщалось, что компания Tesla планировала нанять десятки тренеров для обучения своих человекоподобных роботов Optimus. Помимо самих тренировок, "тренеры роботов" будут анализировать собранную информацию и готовить отчеты.

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