Такого результата компания достигла впервые за четыре года.

По данным аналитической компании CINNO, в августе 2024-го Huawei вновь стала лидером на китайском рынке смартфонов. Такого результата компания достигла впервые за последние 46 месяцев.

Доля Huawei на китайском рынке составляет 17,5%. Объем поставок компании увеличился на 7,7% в годовом исчислении, превысив отметку в 140 миллионов единиц, говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что высокий спрос на продукцию Huawei на крупнейшем в мире рынке смартфонов присутствует как на флагманские серии (Mate и Pura), так и на инновационные модели по типу складывающегося втрое Mate XT – его предзаказали более шести миллионов пользователей.

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Китай остается крупнейшим рынком для Huawei, на который приходится около 89% мировых продаж компании. А китайский рынок смартфоном в целом демонстрирует устойчивый рост в этом году.

До этого стало известно, что по итогам первого квартала 2024 года Huawei обошла Samsung и стала лидером рынка складных смартфонов. Примечательно, что компания добилась этого, ограничив свои поставки только одним рынком.

Ожидается, что глобальный релиз складывающегося втрое смартфона Huawei Mate XT состоится в первом квартале 2025 года. Цены пока не называются, но в Китае даже за самую доступную модель просят 2800 долларов.

Как сообщал УНИАН, пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты.

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