Оба "бюджетника" должны выйти в марте 2025 года.

Известное издание Android Headlines со ссылкой на авторитетные источники выложило все характеристики и даже цену будущего смартфона Google Pixel 9a. Новая утечка дополняет предыдущие, которые появились осенью.

Стоимость телефона ожидается без изменений – 499 долларов, как у Pixel 8a. По сравнению с предшественником, диагональ экрана увеличится, как и емкость аккумулятора, при этом сам смартфон станет легче.

Характеристики Google Pixel 9a:

Габариты : 154,7×73,3×8,9 мм, 186 грамм.

: 154,7×73,3×8,9 мм, 186 грамм. Экран : 6,285", 1080x2424, Actua Display 120 Гц, 1800 нит (2700 нит HDR), 100% DCI-P3, Gorilla Glass 3

: 6,285", 1080x2424, Actua Display 120 Гц, 1800 нит (2700 нит HDR), 100% DCI-P3, Gorilla Glass 3 Процессор : 8-ядерный Tensor G4 (как в старших моделях), 3,1 ГГц, Mali-G715 MP7

: 8-ядерный Tensor G4 (как в старших моделях), 3,1 ГГц, Mali-G715 MP7 Память : 8 ГБ ОЗУ, LPDDR5X + 128/256 ГБ ПЗУ, UFS 3.1

: 8 ГБ ОЗУ, LPDDR5X + 128/256 ГБ ПЗУ, UFS 3.1 Камера : основная GN8 Quad Dual Pixel на 48 Мп и сверхширик Sony IMX712 на 13 Мп, спереди 13-мегапиксельная фронталка.

: основная GN8 Quad Dual Pixel на 48 Мп и сверхширик Sony IMX712 на 13 Мп, спереди 13-мегапиксельная фронталка. Аккумулятор: 5100 мАч, зарядка 23 Вт (проводная) и 7,5 Вт (беспроводная).

Кроме того, недорогой "Пиксель" получит корпус с защитой IP68 и обновления ОС целых 7 лет после выхода. То есть, в 2032 году для Pixel 9а выйдет Android 22.

Видео дня

Судя по рендерам, Pixel 9a получит обновленный дизайн с едва выпирающим блоком камер, что напоминает Nothing Phone (2a) или старые модели iPhone, например, iPhone 8 Plus.

В этот раз премьера Pixel 9a ожидается на два месяца раньше обычного – в середине марта 2025-го. Примерно в это же время Apple должна выпустить новое поколение iPhone SE. Ему приписывают дизайн iPhone 14 и поддержку Apple Intelligence, но дисплей останется 60 герц, а камера будет всего одна.

Напомним, в этом году в серию Google Pixel 9 вошло сразу четыре смартфона: обычный Pixel 9, продвинутая модель Pixel 9 Pro, "убер"-флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной Pro Fold. Все устройства получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и поддержку спутниковой связи.

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